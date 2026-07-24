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NCC委員將任滿 政院提名袁秀慧擔任主委、蕭蘋擔任副主委

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等5人。圖／本報資料照片
行政院公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等5人。圖／本報資料照片

行政院今天傍晚公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等5人。並於今日函送立法院審查。

李慧芝表示，NCC委員現有4名空缺，同時現任3名委員任期將屆滿，經行政院積極徵詢人選，本次提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主任委員，蕭蘋為委員並為副主任委員，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠等3人，任期至119年7月31日止，其餘4人任期至117年7月31日止。

她指出，閣揆卓榮泰考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，近日完成徵詢作業。7位提名人選經考量性別比例，橫跨電信、資訊、傳播、法律或財經等專業領域，符合NCC組織法及相關規定，延攬年輕新血加入，也借重資深專業人員的經驗傳承，期盼立法院儘早依法定程序完成審查，以利NCC業務順利運作。

行政院指出，袁秀慧現為長慧法律事務所主持律師，曾任台北市政府法務局局長、國防部法規會委員，積極參與公共事務，擔任過台北市婦女新知協會理事長、全國律師聯合會常務理事，以及新聞公害防治基金會第8屆董事。

蕭蘋現職為中山大學行銷傳播管理研究所專任教授，主要研究媒體科技與社會、性別與媒介、廣告與文化、媒介內容分析、文本分析等學術領域，也曾任新聞記者工作，並參與有線電視系統費率審議、公視基金會新聞諮詢，以及通傳會廣播電視節目廣告諮詢等工作。

王怡惠為現任NCC委員，曾任德意志銀行助理副總裁、花旗銀行助理副總裁、台灣經濟研究院副研究員，專長主要在產業經濟、電信政策，以及競爭政策相關領域。

游家牧為陽明交通大學電機工程學系暨研究所專任副教授，主要研究人工智慧安全、深偽技術、資訊安全、資料隱私，並擔任過工業技術研究院巨量資訊科技中心特聘研究、國家資通安全研究院專業顧問、數位發展部AI產品與系統評測中心技術審議小組（語言類）召集人。

張春炎為現任暨南國際大學東南亞學系教授，深耕傳播、新聞等學術領域，也擔任NCC廣播電視節目廣告諮詢會議諮詢委員、華視自律諮詢委員，以及媒體改造學社理事長。

張克豪現為威律法律事務所合署律師，具有民事、行政、刑事訴訟、智慧財產權事件等法律實務經驗，並跨足產業擔任森霸電力、首利實業、亞洲航空，以及禾馨等多家公司獨立董事。

陳春木現職為NCC技監，具備通信傳播技術與監理等專長，並從基層做起，擔任過羅東電信局線路工作員、電信總局技士、技正、科長、通傳會技正、副處長、射頻與資源管理處處長、基礎設施處處長，公務歷練非常完整。

NCC 行政院 立法院

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