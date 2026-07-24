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法院組織法將送試院會銜 司法院：盼盡速完成立法

中央社／ 台北24日電
司法院。聯合報系資料照
司法院。聯合報系資料照

司法院今天表示，為了解決現行規定書記官與法警的沉重負擔，今年5月22日通過法院組織法修正草案，昨天與行政院完成會銜，下週將送考試院會銜後，送立法院審議，籲請盡速完成立法程序。

司法院指出，近年來，司法案件暴增，司法審判及行政工作負擔大幅攀升，司法人員所負身心壓力越來越沈重，第一線的書記官及法警正在風暴中心。

司法院表示，為解決現行規定書記官與法警職等與薪俸不足以對應書記官與法警的沉重負擔，書記官報到率低、離職率高的困境，5月22日通過法院組織法修正草案，提高書記官及法警職等，並放寬一、二等書記官名額，於同年5月29日送請行政院會銜，昨天完成會銜，將於下週送考試院會銜，待考試院完成會銜後，即送立法院審議。

司法院指出，為了能以資訊科技有效整理大量卷宗的海量資訊，司法院自民國102年起開始推動卷宗電子化，除大力推動法官使用電子卷宗外，目前進一步改革紙本審判卷宗的整編方式，最小化必須維護保存的紙本卷宗數量，期能減低管理紙本卷宗的工作負擔與壓力。

另外，司法院深切體認法院書記官的主要壓力之一，來自接聽大量電話，目前正規劃在最短時間內成立全國電話中心，以專用人力回應公務電話查詢，期能減輕書記官工作壓力，讓書記官專注於處理輔助審判事務，並透過業務分流，提升回覆民眾電話效能。

司法院表示，期盼法院組織法修正案能盡速完成立法程序，完善司法人力制度，讓第一線司法同仁獲得更充分的工作支持，進而為國人建構更安全、優質的司法環境。

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