駐泰代表首次受泰國公視專訪 盼深化半導體及AI合作

駐泰代表藍夏禮近日接受泰國公共電視台（Thai PBS）專訪表示，台灣與泰國在人民特質、地緣戰略及飲食文化上有許多相似之處，雙方文化交流多元，經貿合作逾60年，未來可持續深化半導體及AI等領域合作。

藍夏禮受訪時表示，台泰人民都熱情好客、重視家庭價值且勤奮努力，兩國也都位處戰略要地，長期因應地緣政治變化，並以靈活政策面對挑戰。此外，台泰都是美食天堂，台灣珍珠奶茶在泰國掀起熱潮，已成為兩國人民共同的文化連結。

談及文化交流，藍夏禮指出，泰國影劇「邪惡律師」、「模犯生」及歌手Lisa在台灣享有高知名度；台灣則有導演李安、偶像劇「流星花園」、F4及歌手周杰倫等深受泰國民眾熟悉。

他也提到，許多泰國民眾至今仍會哼唱歌手鄧麗君的代表作「甜蜜蜜」。

經貿方面，藍夏禮表示，台泰合作已逾60年，在泰台僑及台商近20萬人，合作基礎穩固。泰國位居地緣樞紐，加上招商及移工政策開放，以及全球供應鏈布局調整，使泰國成為台商在亞太的重要布局據點。他指出，台灣是泰國第4大經貿夥伴及第6大外商直接投資（FDI）來源。

談及半導體合作，藍夏禮表示，台灣樂於分享經驗，與泰國深化半導體及AI合作，協助泰國發展成為東南亞半導體樞紐。

他指出，半導體產業發展需要政府、企業及研究機構長期投入，共同建立完整產業生態系，並建議泰國應明確自身在全球供應鏈中的定位，聚焦優勢領域。

藍夏禮也表示，提升台商投資信心及增加外資吸引力的關鍵在於「溝通」。他說，泰國已建立相關法規架構，但仍需建立更順暢、透明的官民溝通管道，持續打造友善的投資環境，讓台商安心投資、合法經營。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）7月16日至20日對中國進行正式訪問；藍夏禮的專訪完整版18日上架時正值阿努廷訪中期間。

駐泰代表處表示，「這是駐泰代表首度獲泰國公視專訪，在泰國總理阿努廷訪問中國期間（播出），更有助強化台灣對泰國是守法守規、實力堅強的可信賴夥伴」。