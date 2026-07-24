北宜直鐵變高鐵 彭揚凱再舉社宅、租賃改革：這樣的賴政府還要相信？

行政院拍板核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費約3521.75億，行政院前政務委員張景森今強調，無法認同為地方選舉利多，蓋沒有用的「盲腸高鐵」，宣布退出民進黨。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也舉例賴政府社宅、租賃改革全跳票，質疑「面對這樣的政府，還要相信他講話嗎？」

彭揚凱稍早在臉書發文表示，才出國短短幾天，發生了兩件事，首先總統大選前開支票畫押說要蓋13萬戶社宅，「沒人逼他承諾這個數字；最新計畫正式揭曉，13萬抹去一個零剩3萬，說是多發租補也一樣！」

彭揚凱還說，去年9月行政院開記者會說要推租賃改革，「沒人逼他開出3大目標；現在卻毫無愧色宣布，之前講的都不算數，因為維持現狀才對房客好！」他說，白紙黑字的競選承諾、政院會議的主張宣示，原來都是僅供參考，認真就輸了。

彭揚凱批，昨天回台第一天，又來一樁「北宜直鐵變高鐵，快15分鐘、但成本貴3倍」，面對這樣的政府，還要相信他講話嗎？同這樣的政府打交道，還要跟他講專業、講道理嗎？