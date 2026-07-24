參訪海光幼兒園 賴總統：讓年輕世代敢婚、願生、樂養

總統賴清德今天參訪海光幼兒園，為學童講述繪本並與他們互動。總統說，政府推動育兒政策及補助措施，期盼透過政策減輕家庭負擔，進而達到教育平權，讓年輕世代「敢婚、願生、樂養」，提高台灣生育率。

總統府發布新聞稿指出，賴總統前往高雄參訪國防部海軍司令部海光員工子女非營利幼兒園，由國防部長顧立雄、教育部長鄭英耀、海軍司令蔣正國等人陪同。

賴總統抵達後先與幼兒園學童互動，講述繪本「勇敢湯」中浣熊的故事，鼓勵學童培養勇敢面對挑戰的精神，也與學童家長交流。賴總統同時致贈「科學，OK！」故事套書給海光幼兒園，並發放小禮物給學童。

總統表示，政府持續推動各項政策，鼓勵年輕世代「敢婚、願生、樂養」。前總統蔡英文任內推動「0到6歲國家一起養」政策，由家長自行照顧的孩童，政府提供育兒津貼，第一胎每月新台幣5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。

總統指出，0到2歲幼兒如送托公共化托育機構，政府補助第一胎每月7000元、第2胎8000元、第3胎9000元；送托準公共服務的家庭，第一胎每月補助1萬3000元、第2胎1萬4000元、第3胎1萬5000元。

針對2到6歲幼兒就學補助方面，總統說，就讀公立幼兒園，第一胎家長每月僅需負擔1000元；就讀非營利幼兒園，第一胎每月負擔2000元、第2胎1000元、第3胎免繳費；若就讀準公共化幼兒園，第一胎家長每月負擔3000元、第2胎2000元、第3胎1000元，其餘費用均由政府負擔。政府每年編列約1200億元預算，持續減輕家長育兒負擔，打造更友善的育兒環境。

總統指出，他上任之後更推動高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，每年補助私立大專校院學生3萬5000元，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5000元到2萬元的補助。

總統說，近期也推出「0到18歲成長津貼」，0到6歲期間，中央政府給予每個孩子每月5000元，全數交由家長使用；在6到18歲期間，每月津貼的一半由家長使用，另外2500元由政府存入專戶，12年期間共計存入36萬元，並至少保有2年期定存利率的利息保障，讓孩子未來不必擔心沒有學費讀書或學習技術，甚至也可做為創業基金。

總統也提及自己成長經驗表示，就學期間有些同學因家中變故而提早進入工廠工作，無法繼續念書，因此他希望推動教育平權，不論孩子出生在哪一個家庭，政府有義務支持任何想讀書的孩子，有書可讀。

談及改善育兒及就業環境，總統指出，除編列預算鼓勵生養外，政府也推動中央或地方政府、國營單位等機構設立托嬰中心或幼兒園，同時鼓勵民間企業設置準公共化幼兒園，政府並將提供補助金額，讓家長能就近托育、安心工作，沒有後顧之憂。