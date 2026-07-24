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遭要求移除我文化部標誌 台灣影展泰國主辦人還原中方施壓過程

中央社／ 曼谷24日專電
泰國台灣電影展22日在曼谷揭幕，中國駐泰使館人員於開幕前要求泰國主辦單位移除台灣文化部標誌遭拒，泰國紀錄片俱樂部負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）接受中央社專訪表示，文化交流應受尊重，若有政治爭議，應循正式外交管道溝通，不應直接向民間單位施壓。中央社
泰國台灣電影展22日在曼谷揭幕，中國駐泰使館人員於開幕前要求泰國主辦單位移除台灣文化部標誌遭拒，泰國紀錄片俱樂部負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）接受中央社專訪表示，文化交流應受尊重，若有政治爭議，應循正式外交管道溝通，不應直接向民間單位施壓。中央社

泰國台灣電影展遭中國施壓要求移除台灣文化部標誌，泰國主辦方負責人蒂妲接受中央社專訪表示，這是影展首次遭遇類似事件，強調文化交流應受到尊重，認為台灣尊重創作自由與民主價值是能舉辦此類影展的重要原因。

泰國台灣電影展22日在曼谷揭幕，開幕前，中國駐泰使館人員要求泰國主辦單位移除台灣文化部標誌遭拒，引發外界關注。

泰國台灣電影展泰國主辦單位、泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）今天接受中央社專訪，還原影展開幕前，中方人員前往戲院交涉的經過。

她說，有自稱來自中國駐泰使館的人打電話到影城，表示對於該影展感到不安，及不滿台灣文化部的標誌。

隔天，同樣自稱來自中國駐泰大使館的人員出現在電影院，再次表明不希望在海報或任何媒體上，出現台灣文化部的標誌，因為他認為該標誌代表台灣是一個國家，違反「一中政策」。

當時，蒂妲和工作團隊隨即拒絕要求，表示「他們（文化部）是影展的主辦單位，因此無法拿掉標誌」。該人員隨後表達不滿，並威脅將向上級報告，把事件提升到更高層級。

蒂妲平淡地描述當時的情況。她指出，影展已舉辦8屆，這是首次遇到自稱中國駐泰使館人員的介入。

她曾詢問對方為何過去從未提出異議，對方則回覆「以前不知道有這個影展」，但她無法確認這個說法是否屬實。

蒂妲說，「台灣一直都是我們長期合作夥伴，也是主要贊助者」，且設在泰國的外國使館，沒有權力命令泰國民間單位該怎麼做。

談及事件是否讓她擔心未來舉辦台灣影展，蒂妲則表示，與其說害怕，不如說比較擔心是否會影響目前活動，以及是否會對台灣合作夥伴造成困擾。

蒂妲解釋，這類情況其實並非首次發生在其他活動，中國使館過去也曾試圖透過類似方式向不同單位施壓，因此她並未感到恐懼，而是希望事件不要影響長期合作夥伴。

蒂妲笑著說，這起事件曝光後，社會反應出乎她的意料，因為「像是幫影展免費宣傳」。

根據中央社記者觀察，影展第二天23日在影院播映的兩部電影，影廳內幾乎座無虛席。

蒂妲表示，因事件受到關注，影展獲得大量泰國媒體報導，也使更多泰國民眾知道台灣電影展。另外，社群媒體上，也有不少泰國網友批評中國駐泰國大使館做法逾越分際，甚至有研究中國議題的泰國學者認為，中方此舉可能產生反效果，讓更多泰國人反感。

蒂妲強調，若中方認為有任何政治問題，應循正式外交管道，例如透過外交部溝通，而不是直接向泰國民間工作者施壓。她說，「中方以威脅語氣要求主辦單位配合，不但沒有權限，也無助於改善彼此關係，只會引起更多反感」。

蒂妲也強調，8年來台灣影展放映的作品幾乎都與中國無關，許多台灣紀錄片探討的是貧富差距、少數族群、社會不平等等議題，甚至不少作品批判台灣政府。

投入紀錄片推廣已逾12年的蒂妲表示，紀錄片不只是娛樂，更重要的是引發社會對話，讓觀眾重新思考不平等、少數族群、貧窮等議題。

蒂妲指出，台灣紀錄片長期關注社會議題，許多作品甚至批判台灣政府，但官方從未要求只能放映「讚美台灣」的作品，反而展現對創作自由的尊重。她認為，這也是台灣文化政策最值得肯定的地方。

「電影展存在的目的，就是促進文化交流，也讓藝術工作者擁有表達自由，而台灣是一個尊重自由、民主原則明確的典範。」

本屆泰國台灣電影展22日起至26日在曼谷及孔敬登場，共放映17部台灣電影，開幕片為李安執導的「飲食男女」。其中最大亮點為李安的「父親三部曲」、「推手」、「喜宴」及「飲食男女」等經典作品首度完整登上泰國電影院放映。

泰國台灣電影展22日至26日在曼谷及孔敬登場，共放映17部台灣電影。圖為曼谷戲院影展售票處。中央社
泰國台灣電影展22日至26日在曼谷及孔敬登場，共放映17部台灣電影。圖為曼谷戲院影展售票處。中央社

泰國 曼谷 文化部 台灣 電影

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