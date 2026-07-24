遭要求移除我文化部標誌 台灣影展泰國主辦人還原中方施壓過程

泰國台灣電影展遭中國施壓要求移除台灣文化部標誌，泰國主辦方負責人蒂妲接受中央社專訪表示，這是影展首次遭遇類似事件，強調文化交流應受到尊重，認為台灣尊重創作自由與民主價值是能舉辦此類影展的重要原因。

泰國台灣電影展22日在曼谷揭幕，開幕前，中國駐泰使館人員要求泰國主辦單位移除台灣文化部標誌遭拒，引發外界關注。

泰國台灣電影展泰國主辦單位、泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）今天接受中央社專訪，還原影展開幕前，中方人員前往戲院交涉的經過。

她說，有自稱來自中國駐泰使館的人打電話到影城，表示對於該影展感到不安，及不滿台灣文化部的標誌。

隔天，同樣自稱來自中國駐泰大使館的人員出現在電影院，再次表明不希望在海報或任何媒體上，出現台灣文化部的標誌，因為他認為該標誌代表台灣是一個國家，違反「一中政策」。

當時，蒂妲和工作團隊隨即拒絕要求，表示「他們（文化部）是影展的主辦單位，因此無法拿掉標誌」。該人員隨後表達不滿，並威脅將向上級報告，把事件提升到更高層級。

蒂妲平淡地描述當時的情況。她指出，影展已舉辦8屆，這是首次遇到自稱中國駐泰使館人員的介入。

她曾詢問對方為何過去從未提出異議，對方則回覆「以前不知道有這個影展」，但她無法確認這個說法是否屬實。

蒂妲說，「台灣一直都是我們長期合作夥伴，也是主要贊助者」，且設在泰國的外國使館，沒有權力命令泰國民間單位該怎麼做。

談及事件是否讓她擔心未來舉辦台灣影展，蒂妲則表示，與其說害怕，不如說比較擔心是否會影響目前活動，以及是否會對台灣合作夥伴造成困擾。

蒂妲解釋，這類情況其實並非首次發生在其他活動，中國使館過去也曾試圖透過類似方式向不同單位施壓，因此她並未感到恐懼，而是希望事件不要影響長期合作夥伴。

蒂妲笑著說，這起事件曝光後，社會反應出乎她的意料，因為「像是幫影展免費宣傳」。

根據中央社記者觀察，影展第二天23日在影院播映的兩部電影，影廳內幾乎座無虛席。

蒂妲表示，因事件受到關注，影展獲得大量泰國媒體報導，也使更多泰國民眾知道台灣電影展。另外，社群媒體上，也有不少泰國網友批評中國駐泰國大使館做法逾越分際，甚至有研究中國議題的泰國學者認為，中方此舉可能產生反效果，讓更多泰國人反感。

蒂妲強調，若中方認為有任何政治問題，應循正式外交管道，例如透過外交部溝通，而不是直接向泰國民間工作者施壓。她說，「中方以威脅語氣要求主辦單位配合，不但沒有權限，也無助於改善彼此關係，只會引起更多反感」。

蒂妲也強調，8年來台灣影展放映的作品幾乎都與中國無關，許多台灣紀錄片探討的是貧富差距、少數族群、社會不平等等議題，甚至不少作品批判台灣政府。

投入紀錄片推廣已逾12年的蒂妲表示，紀錄片不只是娛樂，更重要的是引發社會對話，讓觀眾重新思考不平等、少數族群、貧窮等議題。

蒂妲指出，台灣紀錄片長期關注社會議題，許多作品甚至批判台灣政府，但官方從未要求只能放映「讚美台灣」的作品，反而展現對創作自由的尊重。她認為，這也是台灣文化政策最值得肯定的地方。

「電影展存在的目的，就是促進文化交流，也讓藝術工作者擁有表達自由，而台灣是一個尊重自由、民主原則明確的典範。」

本屆泰國台灣電影展22日起至26日在曼谷及孔敬登場，共放映17部台灣電影，開幕片為李安執導的「飲食男女」。其中最大亮點為李安的「父親三部曲」、「推手」、「喜宴」及「飲食男女」等經典作品首度完整登上泰國電影院放映。