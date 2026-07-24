麥當勞前員工被主管權勢性騷案 監院糾正北市勞動局

麥當勞日前爆發某主管權勢性騷擾未成年下屬A女的醜聞，受害人已輕生，該主管遭麥當勞解雇。監察委員葉大華今天舉行記者會，糾正台北市政府勞動局只是確認麥當勞有沒有登錄，沒有按照兒童權利公約與兒少最佳利益原則來優先處理此案，沒有及時依照性別工作平等法積極輔導雇主提供或轉介必要資源給被害人運用，且跨局處間橫向聯繫不足。

A女2022年8月起在北市的麥當勞分店任職，在工作期間疑遭主管以排班權利性侵，A女在離職後報警，全案在2024年底由A女母親在社群平台發文而爆發，控訴麥當勞快速開除加害者撇清關係，對受害者卻沒交代或慰問。士林地檢認定該主管罪嫌不足，二度不起訴，高檢署5月發回士檢續查。

葉大華去年主動調查此案，並在今天發布調查報告。

針對麥當勞，葉大華表示，麥當勞因A女申訴時已離職，所以沒有提供或轉介諮詢等相關社福資源，未善盡企業責任與保護義務，輕忽對於保障未成年員工免遭職場性暴力的責任。

本案的地方政府主管機關為台北市勞動局，葉大華指出，北市勞動局並未按照兒童權利公約和兒少最佳利益原則來優先處理此案；勞動局只是確認麥當勞有沒有將此案處置結果登錄性騷擾通報系統，沒有積極輔導雇主提高必要資源來協助A女，一直到A女母親出面引發社會輿論，勞動局才積極行政究責麥當勞。

葉大華進一步說，勞動局沒有敏感性，針對A女是未成年人，在國家法令中要以最高標準處理，也應該橫向聯繫了解性騷程度，導入相關主管機關來協助；此外，北市勞動局也未依照性侵害犯罪防治法來通報。

葉大華說，「勞動局第一時間沒有接住這個需要兒少保護的案件。」

葉大華引述勞動部統計數據，2024年全國職場性騷擾申訴案件中未成年人案件有23件，去年有46件；她說，面對未成年學生遭遇職場性暴力，各級勞工主管機關應主動負起維護社會安全網與保障兒少生命及身體安全之重任。

葉大華比較未成年人在職場的三種型態，發現比起實習生和建教生有學校體系的制度性介入和配套保護，工讀生的受害處境評估容易處於孤立無援的弱勢境地。

葉大華建議，勞動部研議地方勞工主管機關收受職場性騷擾通報系統警示案件後的統一作法，對於涉及未成年或性侵害之案件，應依法主動通報社政機關並進行跨網絡示警，以完備社會安全網落實對未成年被害人的實質保護；法務部也可檢討刑法妨害性自主罪成立要件，是否採納積極同意模式促進司法人員於偵審過程尋求多元證據。

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