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蔡易餘自掏腰包買台鐵鰻鯛便當 請立院同仁嚐嘉義好味

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘自掏腰包宣傳嘉義好滋味。圖／蔡易餘辦公室提供
民進黨立委蔡易餘自掏腰包宣傳嘉義好滋味。圖／蔡易餘辦公室提供

農業部漁業署、嘉義縣政府與台鐵公司昨聯合發表「鰻鰻情意鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當。來自嘉義的民進黨立委蔡易餘24日特別自掏腰包，採購大批聯名便當送到立法院，邀請立院同仁一同品嚐，用最直接的行動力挺台灣農漁民，大力推廣國產優質鰻魚與台灣鯛。

蔡易餘表示，今年國內台灣鯛與鰻魚盛產且品質極佳，而嘉義縣正是這兩大優質水產品的重要產地。台鐵本次推出的聯名便當，以蒲燒鰻魚及台灣鯛為「雙主菜」，搭配國產米飯與時蔬，營養豐富且口感鮮美。

蔡易餘強調，為了讓立法院的同仁能第一時間體驗到嘉義在地水產的美味，他特別自費訂購便當請大家享用。他指出：「推廣國產農漁產品不能只靠口號，希望透過自掏腰包請客，帶動大家吃在地、用國產，給辛苦的農漁民最實質的支持！」

本次台鐵推出的「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」聯名便當，自即日起至8月23日止限時限量販售。蔡易餘也特別呼籲，民眾搭乘台鐵或經過車站時，不妨買個便當品嚐，一起用美味支持台灣農漁業。

民眾可至以下全台16處台鐵便當實體通路購買：

大台北地區：台北夢工場、台北台鐵便當舖1至4號、松山、南港、板橋、樹林

基宜地區：基隆、七堵、羅東

中南部地區：新竹、台中、台中高鐵店、彰化

台鐵 蔡易餘 嘉義 立法院

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