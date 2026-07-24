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把永續種進人心　「友種」用教育激發環境行動力

聯合新聞網／ 撰文：聯經人文企業獎
友種慢島旅 的課程學員 Mika，4歲第一次參加和平島地質公園潮間帶體驗活動，從此愛上海洋，至今11歲了。在友種長期陪伴下，不僅累積了許多珍貴的海洋生態及保育知識，更成為一位真正的環境行動家。(圖片提供：環境友善種子)
友種慢島旅 的課程學員 Mika，4歲第一次參加和平島地質公園潮間帶體驗活動，從此愛上海洋，至今11歲了。在友種長期陪伴下，不僅累積了許多珍貴的海洋生態及保育知識，更成為一位真正的環境行動家。(圖片提供：環境友善種子)

談到環境教育，多數人的印象仍停留在垃圾分類、淨灘活動，或是一場關於氣候變遷的講座。然而，榮獲第三屆聯經人文企業獎「教育提升卓越獎」的環境友善種子（友種），堅信真正的環境教育，不只是知識的傳遞，而是先從人的感受出發，再將理念落實於生活。

十六年來，從政府部門、企業、學校到社區，友種設計超過350套環境教育方案，累積服務超過26萬人次，培育超過3萬名環境教育專業人才，陪伴80多家企業推動ESG教育，逐步建立起台灣環境教育的影響力。

從媒體到環境教育　實踐人生使命

「你在做的事情，就是環境教育傳播。」

當年友種創辦人王書貞還在教育電台主持節目，遇到了臺師大環境教育研究所周儒教授。周教授的這句鼓勵話，成了王書貞人生的重要轉折，讓她決定報考該所，開啟全心投入環境教育的起點。

「別人考前拜文昌帝君，我考前拜的是土地公。」王書貞笑著回憶，她深信，這份守護土地的心願，土地公聽見了。順利考取後，她至今仍持續還願，也始終沒有忘記投入環境教育的初衷。

師大環教所給予豐富的環境教育、環境素養與環境倫理觀的養成，因此促使她與幾位研究所的夥伴共同創立「環境友善種子」的社會企業，成為正規教育的支持協助者，規劃多元的戶外環境教育方案與服務。

讓環境教育從知識走入生活　

友種的環境教育，不只是傳遞知識，更重視如何以適合的方式，讓知識真正走進生活、融入生命。

依據不同年齡層學習者的特性，友種發展出相應的教學方式。對幼兒，他們透過繪本開啟對生命與自然的感受；到了國小學生，則帶領孩子進行科學觀察與戶外調查；面對正值自我探索的國中生，團隊則設計議題討論與價值澄清的行動方案，引導孩子思考自身與環境的關係。

友種也擅長將艱澀的永續議題轉譯成淺顯易懂的課程，例如透過尋找森林永續認證的FSC 標章、認識紅毛猩猩棲地等活動，讓孩子在探索過程中，自然理解消費行為與環境保育之間的連結。

十六年來，友種累積超過 350 套環境教育課程，並整理出版《課程設計力：環境教育職人完全攻略》。2023 年，更攜手 5% Design 、THE ONE校長學校共同建構「永續教科書」產學合作平台，將企業永續案例轉譯為適合不同年齡層使用的教案，讓永續教育走進更多教學現場。

要讓種子發芽 影響生命

對王書貞而言，環境教育最大的成就，不是完成多少堂課，而是看見一個人的生命，因為一次體驗而悄悄改變。

台江國家公園是友種合作最久的夥伴，共同推動濕地教育已長達十四年。曾有位學生參加了台江國家公園大學生青鳥營隊，從此愛上環境教育，最後成為友種的一員。另一位來自和平島的女孩 Mika，自四歲起便參與友種活動，她將海邊撿拾的廢棄物創作成作品並獲得獎項，更將兩萬多元獎金全數捐出，邀請全班同學一起參與環境教育體驗，希望更多人也能親近自然、認識土地。

「環境教育是改變世界的工具，它真正改變的是人。」王書貞說。

她認為，教育從來不追求立刻看見成果，也許多年後，他們會成為老師、公務員、企業工作者，甚至成為影響社會的人，而那份對土地的理解與珍惜，將在人生不同階段發揮影響力，關照更多生命。

串連企業、NGO 與公部門 成為跨域的「轉譯者」

王書貞在陽明交通大學攻讀 EMBA時，指導教授毛治國的一句話，讓她重新思考友種的定位。

「你們現在像松鼠，在不同企業間穿梭；但要讓自己成為老鷹，飛得更高，看見整個生態系統的各自痛點，才能真正解決全面性的問題。」

這句話讓她意識到，友種除了執行環境教育活動，也可以成為串連不同領域的橋梁。結合過去在 NGO、政府機關與媒體的歷練，她逐漸找到友種最獨特的角色──跨域整合的轉譯者，把個別領域的專業，轉化成彼此能理解的語言。

她觀察，公部門受法規規範，推動政策相對謹慎；企業重視效率與成果；NGO 則肩負倡議使命、堅持理念。面對三方各異的需求，友種則居中協助，將企業 TNFD（自然相關財務揭露）或生物多樣性等永續議題，轉化為具體的整合型服務，並創造Bio+Link 自然行動平台，橫跨生態保育、企業治理、教育行動、在地共生與政策對話，串聯全年行動與解方倡議，以生物多樣性為核心，推動企業、教育與社會的集體行動。

這樣的角色，也體現在與花王合作的淨灘計畫中。三、四年來，雙方走遍全台超過 1,520 公里的海岸線，每場都開放消費者、學校與在地民眾參與。友種不只帶領大家撿拾海洋廢棄物，更透過互動解說，分享循環包材、永續棕櫚油認證等觀念，讓抽象的永續議題化為生活案例。活動後，不少參與者表示，這場淨灘不只是環境行動，也讓他們更認識企業如何實踐永續。

「一場淨灘留下的，不只是乾淨的海岸，還有人們對環境永續更深一層的理解。」王書貞說。

淨灘行動的價值不止於清除多少垃圾，而是讓每位參與者深刻體驗「個人行動、組織文化與全球生態」的緊密連結，同時建立內部與外部的永續溝通媒介，真正融入企業治理與文化的核心。(圖片提供：環境友善種子)
淨灘行動的價值不止於清除多少垃圾，而是讓每位參與者深刻體驗「個人行動、組織文化與全球生態」的緊密連結，同時建立內部與外部的永續溝通媒介，真正融入企業治理與文化的核心。(圖片提供：環境友善種子)

以跨界合作平台推動生物多樣性

從教育現場走到跨域合作，王書貞思考的不再只是一場活動，而是如何建立一套能持續運作的改變系統。

2026年，友種推出「Bio+ Link自然行動平台」，希望串連公部門、企業、地方創生團隊與學校，打造更完整的生物多樣性合作網絡。王書貞認為，唯有讓更多不同領域的人一起參與，生物多樣性才能真正從專家的研究議題，成為社會大眾共同關心的日常。

「很多人以為生物多樣性離自己很遠，其實它就在生活裡。」她舉例，從一杯咖啡背後的保種，到鱟血對醫療發展的重要貢獻，看似遙遠的生態知識，其實都與人類的生活息息相關。

由環境友善種子、優樂地永續及三人恆好共同舉辦的第四屆「2026 生物多樣性行動論壇」，串聯內政部國家公園署與國際珍古德協會攜手擴大倡議。(圖片提供：環境友善種子)
由環境友善種子、優樂地永續及三人恆好共同舉辦的第四屆「2026 生物多樣性行動論壇」，串聯內政部國家公園署與國際珍古德協會攜手擴大倡議。(圖片提供：環境友善種子)

友種認為，環境教育的改變沒有捷徑，而是透過一次次的體驗，在人心中慢慢累積。身為取得 ISO 20121 永續性活動管理系統驗證的國際 B 型企業，友種從減少一次性用品、準備鐵盒便當，到規劃低環境負擔的活動流程，實踐讓永續不只於是知識、而落實在每次行動中，以最高標準實踐企業社會責任，和客戶、大眾、合作夥伴一起共創影響力！。

「面對環境議題，沒有局外人，我們相信教育是改變世界的力量。」王書貞說。

我們也堅信用真心與人溝通，「教育」便能化為「感動」，而「感動」才能真正創造「改變」。

友種以「對環境好、也對員工好」為核心文化，規劃員工照顧方案，定期安排員工紓壓活動，並提供彈性居家上班制度，協助同仁兼顧工作與家庭。(圖片提供：環境友善種子)
友種以「對環境好、也對員工好」為核心文化，規劃員工照顧方案，定期安排員工紓壓活動，並提供彈性居家上班制度，協助同仁兼顧工作與家庭。(圖片提供：環境友善種子)

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