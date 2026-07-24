【即時短評】Threads成新興詐騙溫床 數發部防詐政策「不乾脆」

網路社群Threads「脆」躍登網友最喜愛平台，去年7月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，湧入50萬人次志工清除淤泥造就「鏟子超人」；「有事就問脆」成了脆友日常，「海巡」成最夯網路行為，Threads影響力也成新興詐騙溫床；身為主管機關的數發部日前卻指「業者態度積極，會持續溝通強化源頭阻詐」，防詐政策看來一點也不乾脆。

Threads是Meta團隊中由Instagram推出的文字行社群軟體，和IG有高度連動，用戶可直接用IG帳號同步登入追蹤，不少感人故事篇章近年來透過Threads傳誦。

一篇台灣網友在埃及金字塔撿到台大學生證的短短脆貼文，竟獲高達18萬人按讚，生活短影音、笑話、街頭車禍、治安畫面，及政治、選舉年和最夯戲劇話題，無時不刻在Threads中上演。

但爆紅後的Threads，因影響力快速擴散特性，也讓詐團有機可趁，據數發部網路詐騙通報網統計顯示，Threads的詐騙媒介近月來多達4點6萬則，將近是IG的10倍，因此被行政院打擊犯罪中心點名為Meta所屬社群平台的詐團主要犯罪管道。

打詐中心日前建議，應主動要求Meta修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，不料數發部數位產業署長林俊秀卻指Meta在台市占率高，易被詐團利用，但Meta已加入打詐行列且積極配合政府，「將持續與Meta溝通，未來用AI對抗AI」。

主管機關替Meta「背書」，指已積極配合，卻未思考跨國科技巨頭Meta1年在台灣賺取龐大的廣告利益，社群平台上的詐騙行為，不只造成台灣人民財產損失，也讓員警、司法人員為辦案被拖垮，整個社會成本全由台灣社會承擔！

掌握百億預算與數位科技大權的數發部，每天公布詐騙媒介數據，卻未能對平台進行實質監管，甚至祭出重罰嚴懲不貸，任令Threads成新興的詐騙溫床，行政手段如此「不乾脆」，遭殃的還是平民百姓。