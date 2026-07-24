立委推台南「雙酪」絕配 籲民眾多多享用

國內產酪梨今年盛產，民進黨立委郭國文與賴惠員今天在立法院舉辦「雙酪」推廣活動，郭國文表示，現在正是品嚐酪梨的時機，結合台南酪農的國產鮮乳，呼籲民眾多多享用口感絕佳的「雙酪」。

郭國文與賴惠員今天在立法院康園舉辦「酪梨×牛奶－台南鮮在進行式」促銷活動，吸引不少立委前來捧場，並享用新鮮的酪梨牛奶飲品。

郭國文表示，以往芒果跟酪梨的產期會重疊，造成排擠，價格也受到影響。所幸今年芒果產期提前，與酪梨區隔開來，讓芒果與酪梨都能不受到產期重疊影響。酪梨產量年年增加，種植面積也擴大，除了走外銷，國內也要大力推廣，才能維持好價格。

郭國文說，台南是酪梨的主要產區，他選區的大內區就占有14%，這次他結合同黨立委賴惠員選區的酪農業，雙酪結合是絕配。

賴惠員表示，酪農不分產季，可以全年供應新鮮的牛奶，酪梨與牛奶的結合相當美味，希望能行銷到全台灣，還有全世界。

農業部長陳駿季說，酪梨有非常高的營養價值。台灣的酪梨種植面積大概是2700多公頃，台南就有950公頃，等於每3顆酪梨，就有1顆來自台南。台南的酪梨因為去年颱風的關係，產量比較少，今年剛好「大出」，希望大家能趁這個機會多多享用。

陳駿季表示，酪梨單吃很好吃，搭配牛奶更好吃。從7月1日開始，只有國產的牛奶才能夠叫鮮奶，所以大家以後買牛奶的時候要認明「鮮」字，只要有「鮮」字，才是國產牛奶。