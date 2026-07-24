審計部：114年公債未償餘額6兆710億 低於法定債限

審計部今天公布114年中央政府總決算審核報告，114年度歲入歲出賸餘新台幣2463億餘元，另債務償還決算1415億元，經照數審定，收支賸餘計1048億餘元。1年以上公共債務未償餘額6兆710億餘元，約占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數的25.24%，低於公債法40.6%債限。

審計部今天公布114年度中央政府總決算審核報告，總決算歲入決算修正增列19億餘元，審定為3兆1796億餘元，而歲出決算修正淨減列8億餘元，審定為2兆9332億餘元，歲入歲出相抵賸餘2463億餘元；債務償還決算部分為1415億元，經照數審定，收支賸餘計1048億餘元。

政府資產負債查核部分，審計部說，114年度中央政府總決算整體資產負債表計列整體資產65兆7266億餘元、整體負債53兆7954億餘元，整體淨資產為11兆9312億餘元。整體資產增加主因包含行政院國家發展基金增加非流動金融資產評價調整，以及台灣電力股份有限公司未完工程及交通作業基金不動產、廠房及設備增加。

整體負債增加原因為中央銀行增加銀行業存款，以及台灣土地銀行股份有限公司及中華郵政股份有限公司增加客戶定期存款及儲蓄存款。

根據中央總會計制度規定，整體資產負債表是彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項，包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等。

另外，截至114年度止，中央政府1年以上公共債務未償餘額決算審定數6兆710億餘元，占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數的25.24%，連同未滿1年公共債務未償餘額700億元，合計為6兆1410億餘元，較113年度減少379億餘元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算部分，審計部指出，歲入決算8611萬餘元，如數審定，而歲出決算經修正增列實現數2539萬餘元，如數減列應付保留數，審定為666億餘元，歲入歲出差短665億餘元，配合國庫資金整體統籌調度，如數保留債務的舉借預算，以支應以後年度需要。

在中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算部分，歲入決算8177萬餘元，如數審定，至於歲出決算經修正減列26億餘元，審定為3663億餘元，歲入歲出差短3663億餘元，依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例第5條第2項規定，全數移用以前年度歲計賸餘因應。

審計部報告也提到114年度稽察發現中央政府各機關、國營事業及基金財務違失案件43件，其中違失情節重大或違失機關未為負責答復，依法報請監察院核處者2件，移送司法機關偵辦並報告監察院者2件，通知各機關查明處分者計有39件，受處分人員共計99人次。