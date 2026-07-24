10月起更安心！臺中福利雙加碼 把照顧送進每個家庭最需要的時刻

清晨的早餐桌前，住在北屯的林家有點忙，懷著孕的媳婦一邊翻著產檢手冊，一邊輕聲說：「媽，今天下午產檢，你們不用特地陪我啦，我自己去就好。」話才剛說完，坐在一旁的阿嬤也慢慢開口：「我下週也要回診，不過沒關係，我自己坐公車去很方便。」一句「我自己可以」，常常是家人之間最熟悉、也最讓人心疼的體貼，懷孕的辛苦、長者外出的不便，許多時候不是沒有需求，只是怕麻煩家人、怕增加負擔，正因為看見了這些日常裡最真實的拉扯，臺中市政府持續推動友善高齡與育兒政策，日前，盧秀燕市長就在市政會議宣布兩項重大福利升級措施，自10月1日起同步加碼「好孕專車」與敬老愛心卡計程車補助，希望讓孕婦、長者與身心障礙朋友在人生最需要被照顧的時刻，都能有更安心、也更實用的交通支持，把那句「不用擔心，我們一起想辦法」化成了看得見、用得到的政策。

兩項重大福利升級措施，把支持送到臺中每一個需要照顧的家庭裡。 圖／臺中市政府社會局提供

「那天雨下得很大，我站在診所門口，手裡拿著媽媽手冊，心裡想的不是報告會不會正常，而是等一下到底叫不叫得到車。」來自霧峰的陳小姐摸著肚子笑著說，語氣裡還帶著幾分過來人的感慨，她說，懷孕後最常感受到的，是那些一點一滴累積起來的不方便，肚子愈來愈大，走路慢了、上下車更小心了，碰到下雨天、先生要工作上班、家人無法陪同時，一趟例行的產檢，常常就變成最讓人緊張的小挑戰，「有人會說，產檢不就去一下醫院而已嗎？可是對孕婦來說，平安、舒服地抵達，真的很重要。」她說得很直白，卻也是許多孕媽咪共同的心聲。

好孕專車升級，先解決孕媽咪最真實的難題。 圖／臺中市政府社會局提供

因此，提供孕婦6,000元乘車補助，協助產檢、就醫及日常外出交通的「好孕專車」政策，一上路就反應熱烈，不少孕媽咪都說，補助解決了我最真實的難題，這次宣布的升級，更是讓他們能感受到市府團隊的用心，臺中市政府表示，考量孕婦在懷孕及產後期間相當辛苦，多方研議評估後，決定自10月1日起，將補助金額由6,000元提高至1萬元，額度為六都最高，預估每年約有1萬名孕婦受惠，讓減輕家庭負擔不只是口號，而是真正有感的支持。另一方面，市府也觀察到年輕族群愈來愈習慣使用多元叫車平臺，因此跨局處整合資源，將好孕專車正式升級為「好孕專車2.0」，納入Uber（優步）後，合作車隊/平臺增至12家、車輛總數超過9,100輛，服務量能大幅提升65%，孕媽咪叫車更輕鬆、選擇也更多元，更重要的是，從申請、叫車到補助結算，皆可透過「台中通App」全線上操作；凡設籍臺中市的本國籍孕婦，或配偶設籍臺中市的非本國籍孕婦，只要在預產期前備妥孕婦健康手冊、身分證與產檢證明或診斷證明書，即可線上申請，核准後補助自核發日起可一路使用到預產期後6個月，若搭乘台灣大車隊等11家合作車隊，可在下車時以臺中通App掃碼支付；若使用Uber，則可先在台中通App領券再叫車。從補助額度、車隊規模到使用方式，臺中要做的，就是讓每一位媽媽在需要出門的那一刻，都能更放心地說一句：「能在這座城市生活，真好」

從6,000元到1萬元，還納入Uber 好孕專車2.0把便利做得更到位。 圖／臺中市政府社會局提供

有同樣感受的，還有在臺中生活的長者們，「以前要出門，我都先看兒子哪天有空，不然就慢慢等公車，如果剛好遇到下雨，那就只好待在家裡，改天再去，金罵無免(現在不用)，欲去佗就來去」住在南屯的楊阿嬤受訪時笑著說，說到後來還自己補上一句：「有這張卡實在足方便」，長者們「想出門時就能安心出門」的共同心願，透過敬老愛心卡，正在逐步實現。

敬老愛心卡再加碼，讓長輩出門更自在。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中目前提供約54萬名符合資格的長者及身心障礙朋友，每月1,000點額度，涵蓋交通、健康、運動等多元用途，早已成為許多家庭熟悉的貼心措施，考量近年計程車搭乘需求持續增加，市府盤點財務狀況及實際使用情形後，決定再提高敬老愛心卡搭乘計程車補助，自10月1日起由現行每趟85元提升至100元，盧秀燕市長說，她上任時每趟計程車補助僅50元，任內先提高至85元，如今再加碼到100元，就是希望讓長者與身心障礙朋友不論是回診、採買、訪友或外出散心，都能有更便利、更友善的交通選擇。

臺中市府把體貼放進政策裡，讓友善成為日常。 圖／臺中市政府社會局提供

在一個家庭最忙、最累、最需要幫忙的時候，能夠被安安穩穩的支撐和接住，這是一座城市的最暖的溫度，這次敬老愛心卡與好孕專車同步加碼後，兩項補助額度皆為六都最高，展現的不只是臺中鼓勵生育、營造友善育兒環境的決心，也是對長者、身心障礙朋友與每個家庭的溫柔承諾，更重要的是，這些福利是奠基於穩健財政之上，目前臺中市人均負債已降至盧市長上任以來最低，也讓市府得以在財政可負擔的前提下，持續推出更多貼近民眾需求的幸福政策，從孕期到產後，從年輕爸媽的奔波，到長輩慢慢變老的步伐，臺中想守住的，其實是每一個家庭都曾有過、也都深深在意的那份安心。

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