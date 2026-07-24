摩洛哥疑暫停台灣護照申請簽證 外交部：密切關注

旅行社業者在官網公告，摩洛哥駐日本大使館公告暫停受理赴摩洛哥入境簽證函申請。外交部今天表示，已透過相關駐外館處向摩方瞭解此一舉措的相關情況，不過尚未獲得回覆，將持續追蹤並適時對外說明，建議規畫前往摩洛哥的民眾審慎評估行程。

根據外交部領事事務局資訊，台灣民眾前往摩洛哥須申請入境簽證函，民眾可向摩洛哥駐日本大使館申辦，摩洛哥駐日本大使館受理後，須報請摩洛哥國內審查，等待獲核發許可文件後，以傳真方式傳予申請人，民眾持憑該文件於抵達摩國機場時申換摩國簽證入境。

雄獅旅遊昨天在官網公告，摩洛哥駐日本大使館公告停止受理簽證申請，因此暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函代辦業務。

外交部今天回覆中央社記者詢問指出，密切關注媒體報導摩洛哥駐日本大使館對外告知暫停受理赴摩洛哥入境簽證函申請一事，外交部已透過相關駐外館處向摩方瞭解此一舉措的相關情況，不過尚未獲得回覆。

外交部建議近期規劃前往摩洛哥從事商務或旅遊的民眾，應審慎評估行程規畫，並密切留意外交部發布的最新資訊。外交部將持續追蹤本案進展並適時對外說明。