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未依法處置職場妨害性自主 監院糾正航警局及高雄分局

中央社／ 24日電

內政部警政署航空警察局及所屬高雄分局被指未依法處置民國86年間員警涉犯妨害性自主罪、民國89年間員警偷窺如廁等案，監察院日前通過監委紀惠容調查案，糾正航警局與高雄分局，並要求內政部警政署強化警員對此類案件的專業知能。

紀惠容23日透過新聞稿指出，民國86年間，航警局高雄分局A女在值勤處所留宿時，疑遭行為人涉犯妨害性自主罪案，事發當下A女立即向主管投訴，主管卻建議私下協議未陳報，處置明顯失當。

紀惠容說，A女在民國112年8月23日向航警局高雄分局申訴，航警局高雄分局卻僅消極調整A女的勞動條件及工作地點為不利的變更，不符採行立即有效的糾正及補救措施的規定，並以非性侵害專責人員承辦A女申訴案件，不當勸說A女撤銷性騷擾申訴案改向檢調提出告訴，還遲至113年7月2日才通報性侵害案件，延遲案件法定通報期限近1年時間。

紀惠容表示，根據調查結果，行為人確有言行失檢情事，航警局及高雄分局對懲處權行使期間卻引用錯誤函釋，以罹於時效為理由，讓違失人員迄今均未獲應有的處分。

她說，高雄分局處置不當、航警局也未能及時導正，致A女不但求助無門，更造成其持續且加劇的傷害，身心受創嚴重，核有嚴重違失，監察院內政及族群委員會日前已經通過調查報告及糾正案。

此外，紀惠容表示，內政部警政署遲至113年5月23日接獲監察院函文才知道此案，顯有監督不周情事，後續應強化警員對此類案件的專業知能，避免類似情事再度發生。

監院 紀惠容 內政部

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