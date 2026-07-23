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接見心算數學英文選手團 韓國瑜勉勵為國爭光

中央社／ 台北23日電

立法院長韓國瑜今天接見將赴泰國參加「2026泰國國際心算數學英文大賽」的選手團，韓國瑜表示，勉勵所有選手把握此次代表國家出賽的機會，像參加世足賽的球員一樣，以代表台灣為榮，展現台灣精神，祝福大家為國爭光、迎接勝利，心想事成。

立法院長韓國瑜今天下午在立法院接見世界珠心算數學研究會一行，現場貴賓包括世界珠心算數學研究會理事長施明芳，以及將赴泰國參加「2026泰國國際心算數學英文大賽」的教練、選手及家長代表等，國民黨立委王鴻薇、台北市議員陳炳甫等人與會。

韓國瑜在致詞時，首先歡迎世界珠心算數學研究會一行蒞臨立法院，並提到許多小朋友可能是第一次代表國家出國參加國際競賽，希望大家的一言一行、服裝儀容及表現，都能展現台灣的精神，保持笑容、善良及可愛，讓世界看見台灣。

韓國瑜表示，很多人認為電腦與AI時代是否還需要學珠心算，他認為無論是知識或訓練，都是一點一滴累積而來，不可能每件事情都仰賴電腦與AI。從小學習的知識與技能，就像種子一樣，在大腦中慢慢滋養成長，而這次赴泰國參賽的寶貴經驗，更是電腦與AI無法取代的。

他指出，許多接受過珠心算訓練的人長大表現優異，尤其對專注力的培養很有幫助，希望大家都能在一次次學習與競賽中，不斷累積經驗、成長茁壯。

韓國瑜表示，勉勵所有選手把握此次代表國家出賽的機會，像參加世界盃足球賽的球員一樣，以代表台灣為榮，展現台灣精神，並祝福大家為國爭光、迎接勝利，心想事成。

立法院指出，與會貴賓致詞完畢後，先由韓國瑜將國旗分別授予選手團，祝福此行旗開得勝、為國爭光。隨後，韓國瑜和在場選手、教練及所有與會貴賓共同合影留念，並致贈紀念品予全體蒞臨貴賓，活動在溫馨的氣氛中圓滿落幕。

韓國瑜 英文 王鴻薇

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