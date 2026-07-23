醫療法黨團協商 違反隱私最高關5年、未遂也可罰

立法院衛環委員會今天協商醫療法部分條文修正草案，違反醫療隱私最高可罰5年以下有期徒刑並沒收器材，未遂犯亦可處罰。醫療暴力調升部分罰則，並新增醫療機構若未採必要措施，可處最高新台幣15萬元以下罰鍰。

立法院社福及衛環委員會6月10日初審醫療法部分條文修正草案。通過法人得為醫療社團法人社員，並新增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告。其餘醫療暴力、隱私等相關條文，保留至今天進行黨團協商。

在場委員討論後達成初步共識，增訂醫療機構及其人員不得無故利用工具或設備窺視、竊聽病人非公開之醫療與疾病資料或身體隱私部位；無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄病人非公開之醫療與疾病資料或身體隱私部位。違反可處3年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。

此外，意圖營利提供場所、工具或設備，便利他人進行上述相關行為，或是意圖散布、播送、販賣、製造、播送相關資料或竊錄內容，可處6個月以上5年以下有期徒刑或科或併科50萬元以下罰金。且相關附著物及物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

醫療暴力方面，強暴、脅迫、恐嚇或其他方法妨礙醫療業務執行，罰鍰由原訂3萬元以上、5萬元以下，調升為5萬元以上25萬元以下。保障對象除原本的醫事人員及緊急醫療救護人員，新增加上「其它相關人員」；且新增醫療機構若未依中央主管機關公告採必要措施，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，因應所有醫療暴力最常見就是以公然侮辱方式進行，新增公然侮辱方式妨害其執行醫事、醫療或救護相關業務，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

醫事審議委員會部分，新增規定受理司法或檢察機關委託鑑定時，可由委員會名義具名。並加上附帶決議，要求衛福部於條文通過6個月內，與司法院共同建立鑑定前溝通機制，及研議修正醫審會相關作業要點或指派代表到庭的可行性。

針對醫療資源缺乏或分配不均的離島、偏遠或原住民地區機構，所聘醫事人員的稅賦調整與教育訓練保障相關條文，財政部次長陳永勝表示，因涉及租稅優惠，需由衛生福利部提出可行性與有效性評估報告後再行研議。散會前，會議主席、國民黨立委盧縣一宣告，保留送院會依立法院職權行使法處理。