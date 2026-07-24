三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

三鶯線正式通車後，頂埔站不再只是板南線第一站，而是串聯板南線與三鶯線的重要轉運節點。 圖／若水秧翠 提供

三鶯線正式通車後，頂埔站不再只是板南線第一站，而是串聯板南線與三鶯線的重要轉運節點，交通角色升級，也讓不少購屋族重新檢視雙北捷運沿線的置產選擇。市場觀察指出，近期頂埔房市買盤結構出現明顯變化，不再以在地客為主，而是吸引大量沿著捷運藍線工作的跨區通勤族，尤其以科技、金融產業的年輕首購族最為積極。

房市業者分析，過去不少人對買房仍存在「一定要蛋黃區」的迷思，但近年購屋邏輯已逐漸改變。對年輕族群而言，捷運通勤效率、可負擔的總價，以及未來增值空間，比行政區門牌更重要，帶動藍線生活圈持續向外延伸。

高收入首購族崛起 沿藍線找房成新趨勢

隨著三鶯線通車，頂埔站正式成為雙捷運節點，加上土城產業持續朝科技研發、新創聚落方向發展，吸引不少買方看好未來就業人口與居住需求同步成長。 圖／若水秧翠 提供

以頂埔站周邊新案「若水秧翠」為例，銷售團隊觀察，目前已購客戶多集中於25至35歲，許多年收入超過200萬元，主要來自科技業、金融保險業、醫療及教師等專業人士。

其中，不少科技族任職於新北板橋、北市信義區等辦公聚落，也有金融業上班族每天往返台北核心商圈。由於工作地點大多位於捷運藍線沿線，因此購屋時優先考量「一線直達」的通勤便利性，希望在兼顧生活品質的同時，也控制購屋總價。據業者表示，近期甚至出現不少「股轉房」案例，在股市獲利後，將部分資金轉進房地產，藉由自住同步完成資產理財配置。

從租屋到買房 務實世代更重視生活效率

除了購屋思維改變，買方結構也出現新的樣貌。市場觀察，目前主要可分為三大族群。第一類是長期租屋的首購族，希望將租金轉化為房貸，開始累積人生第一筆資產；第二類是在台北市工作的科技、金融白領，願意沿著捷運藍線向外尋找更合理的總價；第三類則是新婚或小家庭，選擇先購買符合現階段需求的住宅，再依家庭成長逐步換屋，而非一次追求大坪數產品。

其之間共同特色都是相當理性，不僅比較房價，更會仔細評估站距、通勤時間、格局規劃，以及未來轉售、出租的市場接受度，整體決策愈來愈偏向長期居住與資產配置並重。

不只看價格 更研究捷運通車後區域發展

業者進一步指出，現在的年輕買方普遍具有高度資訊蒐集能力，不少人在購屋前便已自行研究區域發展資料，甚至比較捷運建設前後房價變化，作為判斷依據。隨著三鶯線通車，頂埔站正式成為雙捷運節點，加上土城產業持續朝科技研發、新創聚落方向發展，吸引不少買方看好未來就業人口與居住需求同步成長，也讓區域後續發展受到更多關注。

相較於仍需等待生活機能成熟的新興重劃區，頂埔生活圈已具備成熟商圈、學校、市場及日常採買機能，「先有生活、再有建設」的居住環境，也成為不少自住客選擇的重要原因。

回歸居住本質 產品規劃回應年輕家庭需求

「若水秧翠」位於頂埔站約150公尺，全案規劃20至42坪、1至3房產品，鎖定首購與小家庭市場。其中兩房產品採完整生活尺度規劃，不刻意壓縮空間配置，而是保留寬敞公共空間，讓住戶可依家庭成員變化彈性調整使用方式。此外，部分戶別規劃2房彈性格局，搭配獨立廚房、雙衛浴開窗等設計，加上可實際使用的生活陽台、獨立冷氣室外機空間，以及社區採「先進花園，後進大廳」的設計，兼顧日常生活機能與居住隱私，獲買方青睞。

「若水秧翠」位於頂埔站約150公尺，鎖定首購與小家庭市場。 圖／若水秧翠 提供

市場人士認為，隨著三鶯線通車，頂埔站從板南線第一站升級為重要交通節點，也讓更多原本只關注蛋黃區的購屋族，開始將目光移往兼具交通便利與總價優勢的捷運生活圈。對年輕世代而言，第一間房不再只是買一個地段，而是選擇一種兼顧通勤效率、生活品質的居住新模式。

【若水秧翠】基本資料

基地位置：新北市土城區中央路四段

樓層規劃：地上14層／地下3層

基地面積：411.53坪

規劃坪數：20坪~42坪

投資興建公司：若水環境整合股份有限公司

建築設計：日商丹下都市建築設計股份有限公

大心建築師事務所張旂彰建築師

營造公司：千瑞營造股份有限公司

建照號碼：114土建字第00021號

貴賓專線：02-2268-5555

官網預約：https://www.fgrealty.tw/9cyedh

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