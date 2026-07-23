泰國台灣電影展遭施壓 主辦方捍拒、民眾批干涉主權

泰國台灣電影展傳出中國施壓，要求移除台灣文化部標誌，引發爭議。主辦單位之一、泰國紀錄片俱樂部人員今天告訴中央社，他當場拒絕相關要求，並指中方要求荒謬。另有泰國觀影民眾批評，中方此舉干涉泰國主權。

泰國台灣電影展昨晚在曼谷揭幕，活動開幕前傳出中國駐泰國大使館人員要求移除台灣文化部標誌，但遭泰方拒絕。這是台灣影展在泰國舉行多年來首次遇到類似事件。

泰國主辦方紀錄片俱樂部（Documentary Club）員工諾蓬（Nopporn Sukda）今天接受中央社訪問時表示，開幕前一天，有自稱中國駐泰大使館人員與他對話，要求遮蓋台灣文化部標誌，但他不同意這項要求，因此沒有照辦。

諾蓬說：「對方要求移除台灣文化部的標誌，而那是活動主辦單位的標誌，我不能這麼做。」他強調，遮蓋主辦單位標誌並非他的職責範圍，對方提出這項要求並不恰當。

諾蓬事後在臉書發文表示：「大家是來看電影，不是來看標誌，真的浪費我的工作時間。」

諾蓬提到，他曾告訴對方，開幕典禮時台灣團隊都會到場，歡迎親自與台灣方面溝通；對方則揮手表示，「我不會來」。

諾蓬還寫道，「與其要求遮蓋台灣文化部標誌，不如舉辦中國電影展直接競爭，讓泰國民眾自行選擇觀看」；中方相關要求荒謬，也不符合一個大國應有的做法。

一名參與影展開幕並留下來觀看開幕片的泰國民眾今天向中央社表示，中國方面對在泰國舉行的影展施壓，涉及泰國主權、國家安全及泰國法律，他無法接受。

這位不願具名的男子說：「中國施壓的行為很讓人憂心，這也可能是泰國的國安問題，同時也侵害泰國主權。」