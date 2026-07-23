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訴願仍在進行中... 北宜高鐵成定局 詹順貴：就算動工也可能面臨中停

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
北宜高鐵正式拍板，但相關訴訟程序仍在進行當中。聯合報系資料照
北宜高鐵正式拍板，但相關訴訟程序仍在進行當中。聯合報系資料照

行政院拍板高鐵延伸宜蘭案，地方歡喜、憂愁聲音參半，長期反對北宜高鐵案的前交通部長賀陳旦直言「遺憾」，強調政院在訴願結果未明時，無預警宣布核定，是對民意的不重視。若將來走向行政訴訟，相關計畫就算動工，也可能面臨中停。爭議未解，但眼看計畫成定局，鐵道局也表示，將會立刻展開後續作業。

行政院長卓榮泰今天無預警宣布正式核定北宜高鐵延伸計畫，路線全長60.6公里，總經費約3521.75億元，預計11年後完工，通車後南港至宜蘭只需約20多分鐘。

前交通部長賀陳旦聽聞消息直言「很遺憾」。賀陳旦表示，去年5月監察院公布調查報告，認為北宜高鐵計畫程序欠缺足夠溝通，對過程粗糙多有批評，但這一年多來，行政院始終沒有正面回應，且除了8月底環評通過，沒有任何正面基礎有助於政院認為高鐵延伸計畫值得肯定因而核定。

賀陳旦指出，核定的相當突然，「我不願意這樣說，但政府應該花更多精神處理更警急的事」北宜高鐵不緊急，還有許多爭議，急著核定「不知道有什麼權謀上的考慮」。明明可以透過地方選舉，匯集更多在地對北宜高鐵的真實民意，結果在選前強推，不願多觀察、搜集民意，杜絕地方的民意參與，「實在是沒道理」。

賀陳旦強調，唯一對開發有利的環評報告，也遭公民團體及在地居民提出訴願聲請中。政院沒有答覆就突然核定，是不重視人民陳情、沒有真正的廣納眾議。

訴願受任律師詹順貴表示，針對「環評過程不合法」的訴願，已經送進行政院訴願審議委員會，依法政院5個月內應回應，目前仍在5個月範圍內。若遭駁回，當事人可能再提行政訴訟。案件進入法院，依法可以聲請暫停執行，也就是說政院草草核定，將來延伸計畫可能動工到一半卻被喊卡。

不過計畫已核定鐵道局表示，將依程序展開民間參與招商、都市計畫、用地取得、設計及施工等後續作業。有關高鐵宜蘭車站特定區計畫，宜蘭縣政府已完成初步規劃草案，後續將持續辦理都市計畫草案研擬及書圖製作，並依法完成政策環境影響評估、公開展覽、說明會及都市計畫審議等法定程序。

鐵道局強調，計畫規劃期間感謝各界提供寶貴意見，未來將秉持專業、公開及審慎原則，攜手地方政府推動各項工作，提升東部鐵道路網效能與韌性，強化鐵道系統因應極端氣候之調適能力，並促進區域均衡發展。

北宜高鐵 高鐵 賀陳旦

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