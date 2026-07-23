公民團體昨才抗議...政院今拍板北宜高鐵 高鐵：配合營運

民間團體昨天才到交通部前抗議，別讓北宜高鐵成了選舉政策買票工具、選後全民埋單，行政院長卓榮泰今天就在院會宣布正式核定高鐵延伸宜蘭計畫。對此，公民團體表達無奈，強調會繼續監督徵收過程，台灣高鐵回應，北宜段興建成本將由政府負擔，公司會配合東部高鐵營運與執行。

卓榮泰今天宣布正式核定北宜高鐵延伸計畫，總經費約3521.75億元。這段高鐵路線全長60.6公里，預計11年後完工，通車後南港至宜蘭只需約20多分鐘。卓揆表示，這是連接東部高鐵第一站，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。

但前一天公民團體才到交通部抗議，猶如狗吠火車，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書聽聞核定消息，僅無奈表示「沒什麼好說的」，未來北宜高鐵開發過程恐怕面臨不少問題，會持續關注包含路廊建設、土地徵收及特定區開發進程。因為高鐵建設先前有強行通過前例，擔心後續開發同樣會遇到程序不足、強硬過關的情形。

劉仲書指出，行政院在核定前應先處理監察院報告提出的建議跟疑慮，「怎麼就這樣核定，我們無法接受。」此外，相關團體也在去年針對北宜高鐵延伸案環評提出訴願，行政院應等訴願程序走完再考量核定，才是比較負責的做法。

高鐵公司則回應，根據行政院核定的「高鐵延伸宜蘭計畫」，整體興建成本將由政府負擔。台灣高鐵基於營運20年經驗、未來延伸段的系統一致性與無縫服務串接，願意配合東部高鐵營運與執行，不會影響到目前西部營運及發展。