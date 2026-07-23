快訊

MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

公民團體昨才抗議...政院今拍板北宜高鐵 高鐵：配合營運

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
北宜高鐵正式拍板，但民間團體異音仍多。（本報資料照片）
北宜高鐵正式拍板，但民間團體異音仍多。（本報資料照片）

民間團體昨天才到交通部前抗議，別讓北宜高鐵成了選舉政策買票工具、選後全民埋單，行政院長卓榮泰今天就在院會宣布正式核定高鐵延伸宜蘭計畫。對此，公民團體表達無奈，強調會繼續監督徵收過程，台灣高鐵回應，北宜段興建成本將由政府負擔，公司會配合東部高鐵營運與執行。

卓榮泰今天宣布正式核定北宜高鐵延伸計畫，總經費約3521.75億元。這段高鐵路線全長60.6公里，預計11年後完工，通車後南港至宜蘭只需約20多分鐘。卓揆表示，這是連接東部高鐵第一站，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。

但前一天公民團體才到交通部抗議，猶如狗吠火車，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書聽聞核定消息，僅無奈表示「沒什麼好說的」，未來北宜高鐵開發過程恐怕面臨不少問題，會持續關注包含路廊建設、土地徵收及特定區開發進程。因為高鐵建設先前有強行通過前例，擔心後續開發同樣會遇到程序不足、強硬過關的情形。

劉仲書指出，行政院在核定前應先處理監察院報告提出的建議跟疑慮，「怎麼就這樣核定，我們無法接受。」此外，相關團體也在去年針對北宜高鐵延伸案環評提出訴願，行政院應等訴願程序走完再考量核定，才是比較負責的做法。

高鐵公司則回應，根據行政院核定的「高鐵延伸宜蘭計畫」，整體興建成本將由政府負擔。台灣高鐵基於營運20年經驗、未來延伸段的系統一致性與無縫服務串接，願意配合東部高鐵營運與執行，不會影響到目前西部營運及發展。

北宜高鐵 高鐵

延伸閱讀

北宜高鐵箭在弦上 小黨聯盟批6千億錢坑「賴政府別瞎搞」

交部：北宜高鐵將與台鐵共構轉乘 若採直鐵方案將遇2瓶頸

政院核定高鐵延伸宜蘭 預計11年完工

定案了！卓揆今核定高鐵延伸宜蘭計畫

相關新聞

定案了！卓揆今核定高鐵延伸宜蘭計畫

交通部今天在行政院會中報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」規畫。行政院長卓榮泰會中正式核定高鐵延伸宜蘭計畫，他並指示要積極推動高鐵延伸屏東、花東雙軌、南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌計畫，落實均衡台灣，打造循環運輸動脈，強化台灣環島交通運輸韌性。

政院曝NCC委員徵詢已到尾聲 8月鬧空城也不影響i18上市

國家通訊委員會（NCC）委員目前7缺4，現任NCC代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，如行政院未能提名人選，並經立法院同意通過，屆時恐鬧空城。行政院發言人李慧芝指出，徵詢已到最後階段，待行政作業完成，將儘速提交名單。

公民團體昨才抗議...政院今拍板北宜高鐵 高鐵：配合營運

民間團體昨天才到交通部前抗議，別讓北宜高鐵成了選舉政策買票工具、選後全民埋單，行政院長卓榮泰今天就在院會宣布正式核定高鐵延伸宜蘭計畫。對此，公民團體表達無奈，強調會繼續監督徵收過程，台灣高鐵回應，北宜段興建成本將由政府負擔，公司會配合東部高鐵營運與執行。

交部：北宜高鐵將與台鐵共構轉乘 若採直鐵方案將遇2瓶頸

行政院長卓榮泰今天核定高鐵延伸宜蘭計畫，針對外界質疑北宜從直鐵方案改為高鐵計畫的可行性評估有瑕疵，也憂心缺乏轉乘配套。交通部說明，北宜直鐵受限既有台鐵軌道容量限制，以及南港端施工恐產生干擾，才改以高鐵計畫；未來高鐵宜蘭站會與台鐵新設車站進行共構轉乘，達到類似新烏日站或新左營站的功能。

中國駐泰使館施壓撤文化部Logo遭拒 李遠解讀：中國非常害怕台灣文化

「泰國台灣電影展」傳出遭中國大陸駐泰使館施壓要求移除台灣文化部標誌，卻遭拒絕。針對此事，文化部長李遠今天出席2026漫博會受訪時表示，感謝泰國的民間和主辦單位堅持不拿下來。而中共施壓的原因是「中國非常害怕台灣的文化」，因為台灣的文化從紀錄片、劇情片、漫畫、繪本、文學，呈現出來的文化自由、多元，「是中國本身不能涉及的內容。」

政院拍板高鐵宜蘭延伸計劃 交通部力拚11年完工

行政院長卓榮泰23日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3,521億元，預計核定後11年完工。針對外界質疑可行性評估、轉乘規劃及北宜直鐵方案，交通部23日表示，高鐵延伸宜蘭除可完成北東運輸路網拼圖，也是推動「四個90分鐘生活圈」的重要一環；相較之下，北宜直鐵受限既有台鐵運能及南港端施工條件，整體推動難度較高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。