交部：北宜高鐵將與台鐵共構轉乘 若採直鐵方案將遇2瓶頸

行政院長卓榮泰今天核定高鐵延伸宜蘭計畫，針對外界質疑北宜從直鐵方案改為高鐵計畫的可行性評估有瑕疵，也憂心缺乏轉乘配套。交通部說明，北宜直鐵受限既有台鐵軌道容量限制，以及南港端施工恐產生干擾，才改以高鐵計畫；未來高鐵宜蘭站會與台鐵新設車站進行共構轉乘，達到類似新烏日站或新左營站的功能。

根據行政院核定的高鐵延伸宜蘭計畫，全長為60.6公里，總經費3521億元，預計核定後11年完工，屆時可望緩解國道五號塞車問題，提升北宜之間往來運輸便利，也提高東台灣鐵路運輸量能。交通部也說，將即刻啟動後續招商與施工。

對於地方憂心缺乏轉乘配套，恐影響搭乘意願。交通部鐵道局長楊正君說，各界討論多聚焦在高鐵未來在宜蘭只有一個車站，轉乘要如何處理，其實西部縣市所有高鐵車站也只有一個車站，也經歷新設車站與中間轉乘的相關建設，未來高鐵宜蘭站會與台鐵新設車站進行共構轉乘，達到類似新烏日站或新左營站的轉乘功能。

交通部次長伍勝園補充，宜蘭高鐵站規劃設在縣政中心，台鐵並未設站，但為了銜接高鐵會另設一站，屆時高鐵、台鐵能順利且便捷的無縫轉乘。

此外，監察院曾對此案提出調查報告，指出該案從「北宜鐵路（直鐵）」變更為「高鐵」時，可行性評估程序有瑕疵；且環評審查階段欠缺與地方充份溝通，並存在未先辦理政策環評等五大違失。

楊正君說明，直鐵仍是台鐵的路線之一，列車須從樹林調車場發車，若再新增一條直鐵，源頭的「水管大小」仍受限現有軌道容量，每小時最多只能發11到12班。新蓋一條直鐵後，源頭容量不變，等於新的直鐵要跟舊的宜蘭線搶班次，這是直鐵方案的最大限制。

楊正君進一步解釋，第二個考量是，高鐵南港端已有預留的延伸尾軌，新工程不會對既有的高鐵南港站或台鐵南港站產生干擾，但台鐵南港站的地下月台和隧道，並未將軌道延伸出來到地面，若未來要延伸，工程將對南港站周邊產生極大干擾，也涉及用地拆遷，這是另個重要因素。

交通部次長伍勝園補充，上次環境部環評小組會議實地勘察時，也認為高鐵延伸方案在南港段的部分，事實上較直鐵更方便。