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中國駐泰使館施壓撤文化部Logo遭拒 李遠解讀：中國非常害怕台灣文化

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠（圖）前往參觀展出並購買，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影
第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠（圖）前往參觀展出並購買，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影

「泰國台灣電影展」傳出遭中國大陸駐泰使館施壓要求移除台灣文化部標誌，卻遭拒絕。針對此事，文化部長李遠今天出席2026漫博會受訪時表示，感謝泰國的民間和主辦單位堅持不拿下來。而中共施壓的原因是「中國非常害怕台灣的文化」，因為台灣的文化從紀錄片、劇情片、漫畫、繪本、文學，呈現出來的文化自由、多元，「是中國本身不能涉及的內容。」

李遠指出，泰國台灣電影展的內容有李安那個年代的《推手》跟《囍宴》，也有現在台灣正在播放的這種《人生海海》，也有在台灣剛播的《傳奇女伶高菊花》。這些影片展現台灣文化的自由與多元，中共的施壓代表「它非常害怕文化，因為文化是一種非常有力量的東西，它可以區隔我們台灣（與中國）整個社會的那種狀態。」

第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠（左）前往參觀展出並購買，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影
第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠（左）前往參觀展出並購買，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影

李遠 文化部 李安

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