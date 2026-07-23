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政院拍板高鐵宜蘭延伸計劃 交通部力拚11年完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰23日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3,521億元，預計核定後11年完工。行政院／提供
行政院長卓榮泰23日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3,521億元，預計核定後11年完工。行政院／提供

行政院長卓榮泰23日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3,521億元，預計核定後11年完工。針對外界質疑可行性評估、轉乘規劃及北宜直鐵方案，交通部23日表示，高鐵延伸宜蘭除可完成北東運輸路網拼圖，也是推動「四個90分鐘生活圈」的重要一環；相較之下，北宜直鐵受限既有台鐵運能及南港端施工條件，整體推動難度較高。

交通部次長伍勝園表示，高鐵延伸宜蘭未來將在宜蘭設置一座高鐵站，並與新設台鐵車站採共構方式辦理，可提供便捷轉乘功能，模式類似新烏日站、新左營站等既有高鐵與台鐵轉乘模式，因此轉乘並非問題。

針對外界主張北宜直鐵方案，交通部鐵道局長楊正君指出，直鐵仍屬台鐵系統，列車仍須由樹林調車場發車，而樹林至七堵路廊運能已受既有軌道容量限制，每小時約僅能發出11至12班列車，即使新建直鐵，仍須與現有宜蘭線共用班次，新增運能有限，這是直鐵方案最大的限制。

此外，楊正君說明，高鐵南港站興建時已預留延伸軌道，因此延伸工程不致影響既有車站營運；反觀台鐵南港站地下軌道未預留延伸空間，若採直鐵方案，施工將大幅干擾既有營運，並涉及大量用地取得及房屋拆遷，環評委員實地勘查後，也認為高鐵方案在南港端施工條件較具優勢。

伍勝園進一步說明，政府正推動「四個90分鐘生活圈」鐵道建設，包括台北至高雄90分鐘已達成；台北至花蓮將透過高鐵延伸宜蘭及北迴線改善縮短行車時間；花蓮至台東則透過花東雙軌及電氣化工程，由目前約100分鐘縮短至90分鐘；高雄至台東則規劃藉由高鐵延伸屏東及南迴線改善，由目前約120分鐘縮短至90分鐘。

鐵道局表示，目前四項重大計畫已有兩案完成核定，高鐵延伸宜蘭總經費3,521億元，花東雙軌約649億元；高鐵延伸屏東及南迴線改善仍在規劃中，相關經費須待綜合規劃完成後確認。

時程方面，高鐵延伸宜蘭預計核定後11年完工；高鐵延伸屏東若明年底完成綜合規劃、後年核定，也可望於核定後11年完工；南迴改善則待綜合規劃完成後，再公布詳細期程與經費。

高鐵 宜蘭 交通部

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