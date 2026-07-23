身障者看演唱會困難重重 林月琴偕民團提5訴求 要文化部2個月給指引

身障者想看演唱會面臨傳真搶票、座位視線受阻等問題。民進黨立委林月琴今與身心障礙團體開記者會，提出五項訴求，包括身障席比例法制化、建立全國一致的身障席購票制度、保障身障者跟一般民眾相同的購票權益、建立定期監督及改善機制、推動大型展演制度改革等。

林月琴表示，有許多身障朋友向她反映，每看一場演唱會，就必須重新適應不同的購票規則，有些要提前身分認證、有些要人工登記，甚至還要傳真購票，許多熱門演唱會的會員預購、信用卡預購等機制，身障席經常未同步適用，身障者無法享有與一般民眾相同的購票權益。

林月琴指出，文化部近年已補助超過15家售票平台建置身障者線上購票系統如寬宏、年代售票等大型平台，但制度仍未真正落實。大型展演涉及場館、主辦單位及售票平台三方，只要缺乏一致規範，再好的系統也可能形同虛設。

民進黨立委黃捷指出，辦公室近期陸續接獲陳情，包括兩場演唱會身障票券在同一時段開賣，被迫二選一，或身障證明即將到期、售票系統鎖定證明效期，明明具備資格卻無法購買愛心票。這些案例反映的不是個別票務爭議，而是場館、主辦單位與售票平台缺乏一致規範，犧牲身障者的文化參與權。

林月琴與民團提出五項訴求，包括推動身障席比例法制化，建立大型展演活動一致且合理的身障席設置標準；建立全國一致的身障席購票制度，整合身分驗證及購票流程；保障身障者享有與一般民眾相同的購票權益，如會員預購、信用卡預購及相關購票福利。

另外，要求文化部全面盤點展演場館身障席及無障礙環境，並建立定期監督及改善機制，及成立「大型展演活動無障礙推動專案」或跨部會工作小組，整合文化部、數發部、衛福部、內政部及相關單位，共同推動大型展演制度改革。

衛福部社家署身障組長吳宜姍回應，演唱會及文化場館購票、觀賞權益受限的問題，身障者已反映多年。由文化部建立一致購票及服務指引，邀集相關部會、業者及身障團體共同檢討，從購票流程、現場服務到座位規畫明確規範，並透過統一售票系統及具體作法改善實務問題。

林月琴要求，文化部2個月內召開跨部會會議，邀集相關部會、業者及身障團體研商，確認是否訂定大型展演無障礙服務使用指引，並提出後續改革計畫與時程。