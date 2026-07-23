政院曝NCC委員徵詢已到尾聲 8月鬧空城也不影響i18上市

國家通訊委員會（NCC）委員目前7缺4，現任NCC代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，如行政院未能提名人選，並經立法院同意通過，屆時恐鬧空城。行政院發言人李慧芝指出，徵詢已到最後階段，待行政作業完成，將儘速提交名單。

各界關注，若NCC委員人數不足，是否影響iPhone18等新手機上市進度。陳崇樹說，短期內不會，因NCC與經濟部電子檢驗中心、TTC等機構簽有為期3年的行政委託契約，效期內都能委託機構執行審驗，且台灣透過APEC與美國、加拿大、新加坡等國簽有互相承認測試報告協定。

針對具體認證方式，陳崇樹以iPhone18為例，產品測試報告在美國完成後，台灣將承認該份報告，再由台灣委託的審驗證機構依相關辦法完成認證；根據Apple公司往年的商業慣例，新產品認證程序這段時間都已在進行。

不過，陳崇樹也說，若委員會組成問題拖延過長，例如超過2、3年，待行政委託契約效期過後，屆時就會產生影響。