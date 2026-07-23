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身障者平等參與大型展演 綠委籲身障席比例法制化

中央社／ 台北23日電

民進黨立委林月琴今天說，身障者參與大型展演活動，面臨身障席不足、購票流程不一致等問題，要求應推動身障席比例法制化、建立全國一致的購票制，跨部會改革大型展演制度，並要求文化部在2個月內召開會議討論。

林月琴上午與身心障礙團體在立法院舉行記者會時表示，台灣近年辦很多賽事、大型演唱會，但身心障礙者參與大型展演活動時，普遍面臨身障席座位不足、購票流程不一致、場館資訊不透明、無障礙服務不足等問題，存在許多制度障礙。

林月琴說，在身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法中，都已明確保障身障者平等參與文化生活的權利，但因各平台身障者購票制度不一致，有的要身分認證、有的是人工登記、有的要手動輸入，讓身障者無法與一般民眾享有相同購票權益。

林月琴表示，文化部近年補助售票平台設置身障者線上購票系統，因大型展演涉及場館、主辦單位、售票平台三方，只要缺乏一致規範，建置再好的系統都可能形同虛設。政府不能只補助卻不監督，應將身障席比例法制化，建立大型展演活動一致且合理的身障席設置標準。

台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長周淑菁表示，各平台購買身障席的方式都不同，有的是傳真、有的是填Google表單，沒有統一的網路購票方式；她曾去過一場演唱會，身障席被安排在場館角落，開演後前面的觀眾站起來時，她全場都看不到表演者，只聽得到聲音。

林月琴與身障團體共同提出訴求，要求應建立全國一致的身障席購票制度，整合身分驗證、購票流程；保障身障者也享有會員預購、信用卡預購等購票福利；全面盤點展演場館身障席及無障礙環境，建立定期監督、改善機制；應跨部會共同推動大型展演制度改革。

出席記者會的文化部影視及流行音樂發展司專門委員游明儀說，每場演出都有場館、主辦單位、售票平台，雖然平台技術都有，但因活動、場館條件太多元，導致身障席售票規劃策略不一樣；文化部會盡可能跟業者溝通、鼓勵業者優化，保障民眾購票時能得到最好服務。

文化部藝術發展司專門委員李潔明表示，所有場館在興建完成時，都符合當時的法規，但因後續修法提高規範，文化部已逐年補助，協助縣市政府改善，目前95%以上表演場館都符合規定。

數位發展部數位政府司長王誠明說，購票系統部分，網站無障礙都有一定的標準；售票流程如果要有一致的方式，相信做購票網站的廠商應該可以很容易做出來，若技術上有困難，數發部可提供協助。

衛福部社家署身心障礙組長吳宜姍表示，目前購票系統已介接衛福部資料庫，只要填資料就能馬上確認是否具身障身分；因目前缺乏相關指引，建議文化部找各部會、業者、身障者代表，看在操作上遇到什麼問題。林月琴說，請文化部在2個月內召開會議討論。

身障者 身障 林月琴

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