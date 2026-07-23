打造4個90分鐘環島高效鐵路網 卓揆今核定高鐵延伸宜蘭計畫

交通部今天在行政院會中報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」規畫。行政院長卓榮泰會中正式核定高鐵延伸宜蘭計畫，他並指示要積極推動高鐵延伸屏東、花東雙軌、南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌計畫，落實均衡台灣，打造循環運輸動脈，強化台灣環島交通運輸韌性。

交通部鐵道局長楊正君補充，高鐵延伸宜蘭總經費3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得，規畫核定後11年完工通車，主要作業包括民間參與招商作業、都市計畫變更及用地取得，以及工程設計和後續施工，最後進行系統整合測試和履勘作業。

卓榮泰說明，今年，高鐵、台鐵、捷運合計的平均日運量，達到352.4萬人次。為落實均衡台灣，政院進一步提出4個90分鐘的環島高效鐵路網願景。從台北到高雄90分鐘、高雄到台東90分鐘、台東到花蓮90分鐘、花蓮到台北90分鐘。

針對環島高效鐵路網4大重點計畫，卓榮泰指出，第一，行政院正式核定「高鐵延伸宜蘭計畫」。高鐵延伸到宜蘭計畫已經通過環評，緩解國道5號壅塞問題，也提升北宜往來的舒適便利，進而提高東台灣鐵道運輸量能。更重要的是，讓長年只倚賴台鐵運輸的東部，增加高鐵的選擇，全長60.6公里連結東部高鐵第一站，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。

交通部指出，針對高鐵延伸宜蘭計畫，將即刻啟動後續民間參與招商、都計變更、用地取得、設計及施工作業

卓榮泰表示，第二，兩個月前，他剛前往屏東，視察六塊厝周邊的高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設。「高鐵延伸屏東計畫」已經在2024年12月決定採取「高雄方案」，從高鐵左營站經高雄車站到屏東六塊厝，全長26.2公里，將爭取在明年通過環評，加速推動。

卓榮泰說，第三，全長140.7公里的南迴鐵路，目前單軌的85公里區間，仍有44公里的瓶頸路段亟待改善，行政院已經在去年12月底核定可行性研究，今年9月將啟動綜合規劃，積極推動「台鐵南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫」。

卓榮泰表示，第四，行政院今年3月已經核定「花東鐵路雙軌電氣化修正計畫」，將花蓮到台東知本站間112.6公里單軌路段進行雙軌化，並採取三階段陸續通車，大幅提升花東運輸量能。