地方特考及離島特考 12月5日起舉行

考試院院會今通過，今年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試第一試，將於12月5日（周六）起同時舉行，這2項考試合計暫定需用名額為1927名，歡迎有志投入地方公共事務的民眾踴躍報考。

考試院表示，地方特考第一試筆試訂於115年12月5日（周六）至7日（周一）舉行，設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖及金門等14考區舉行，並設台北市等14錄取分發區，採分區錄取、分區分發方式辦理。

離島特考第一試筆試訂於115年12月5日（周六）至6日（周日）在馬祖考區舉行，設連江縣錄取分發區。此外，地方特考三等考試客家事務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師類科及離島特考第二試口試，分別預訂於116年4月10日（周六）及4月11日（周日）在台北考區舉行。

考試院進一步表示，這2項考試設置等別、類科及暫定需用名額，地方特考方面，三等考試設一般行政等50類科共1228名、四等考試設一般行政等45類科共675名，合計1903名。離島特考部分，三等考試設一般行政等12類科共15名、四等考試設一般行政等7類科共9名，合計24名。

考試院說明，為擴大取才範圍並減輕應考人應試負擔，自115年起，地方特考除公職專技類科列考2科外，其餘三等考試及四等考試各類科之應試專業科目，分別列考4科及3科；地方特考及離島特考三等考試新聞、觀光行政類科應考資格之英檢測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內放寬為報名期間前5年內，英檢測驗成績採認之種類，增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP），請應考人注意。

考試院補充，有關這2項考試各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型及成績計算等事項，依照各該考試規則等規定辦理。

相關報考資訊，考選部將自115年8月7日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115190），並預訂於9月8日至9月17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。