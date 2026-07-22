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民團捐贈帛琉1200劑毒品試劑 展現台帛司法合作

中央社／ 台北22日電

帛琉大使館今天表示，中華長照暨偏鄉醫療基金會捐贈1200劑毒品檢驗試劑予帛琉司法部，支持帛琉政府打擊毒品犯罪、提升毒品查緝，也展現台帛攜手維護社會安全及深化司法合作的共同承諾。

駐帛琉大使館今天在官方臉書發文指出，為支持帛琉政府打擊毒品犯罪、提升毒品查緝與司法執法量能，中華長照暨偏鄉醫療基金會捐贈1200劑毒品檢驗試劑予帛琉司法部。這次捐贈包含多項尿液及唾液毒品檢驗試劑，可協助第一線執法人員更有效率地進行毒品篩檢，強化帛琉打擊非法毒品及跨國犯罪的能力。

駐帛琉大使館說明，捐贈儀式由帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及駐帛琉大使陳剛毅共同見證，展現台灣與帛琉攜手維護社會安全、促進法治及深化司法合作的共同承諾。

駐帛琉大使館表示，台灣將持續結合政府與民間力量，攜手理念相近夥伴，共同打造更安全、更健康、更具韌性的太平洋。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

帛琉 毒品

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