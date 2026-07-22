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財長：青安若限制二胎投資恐涉法律問題 銀行將嚴審

中央社／ 台北22日電

青安3.0將上路，立委憂炒房及二胎房貸炒股，財政部莊翠雲今天表示，由於房子產權屬民眾私有，如果因青安而限制移轉、不能貸款或買股票，恐限制私人財產權的處置運用，涉及法律問題。

行政院會16日拍板青安3.0，將於8月1日上路，針對無自有住宅家庭提供6年利息補貼，並新增年齡、所得及房屋總價等資格條件限制。財政部說明，9年總經費估約新台幣422.55億元，因目前房市已降溫，不致引發房市波動。

立法院財政委員會今天審查「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案、行政院函請審議「土地稅法」部分條文修正草案、「房屋稅」部分條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。

國民黨立委賴士葆指出，對於青安3.0，外界有諸多批評，質疑是在為建商撐住下跌中的房價，且排富條款設定在年所得200萬元，等同沒有門檻，「因為現在2/3的人，每月薪資未達平均薪資4.8萬元」，年所得約70萬元，夫妻合計也才140萬元，且年齡放寬到50歲，等於80歲可能還在還房貸。

賴士葆表示，青安3.0等於是把錢進一步的放入市場中，是否會被拿去炒房，如何防止有人拿新青安的房子借二胎去炒股。

莊翠雲指出，新青安的政策目的是協助無自有住宅的民眾購屋自住，支持青年實現購屋安心成家，不是為了建商撐住房市。

莊翠雲表示，房子是否有足夠的價值能申請二胎，這由銀行審核。由於房子的產權是民眾的私人產權，只是政府在前期購屋時，給予利息補貼，以減輕民眾負擔，假設貸款1000萬元，6年補貼就是22.5萬元，如果因為青安而限制移轉、不能買股票或貸款，恐限制私人財產權的運用，涉及法律問題。

莊翠雲指出，且銀行二胎利率比較高，而且房子要有足夠的擔保價值才能申請，銀行會進行嚴格審核，她也呼籲民眾投資也應審慎思考。

民進黨立委李坤城則詢問，如果有新婚家庭貸了青安3.0後離婚，是否會追回利息補貼。莊翠雲表示，新婚家庭可以多貸200萬元，將自婚姻關係消滅起，針對200萬元的部分停止利息補貼，育兒家庭監護權發生變化後，就不能享受「3+3年」利息補貼，但如果6年後再離婚就不會有影響。

至於離婚後可否再申貸新青安3.0，莊翠雲表示，沒有貸款過的可以再申請。

青安 莊翠雲 財政部

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