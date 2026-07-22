拆除溫州街52巷日式宿舍群 監察院糾正台大

監察院今天說，台北市溫州街52巷台大日式宿舍群，因都更先後解除列冊，台灣大學不僅未對建築群落價值據以力爭，更在文資審議會後火速拆除無配住宿舍，因此糾正台大，並請台大及台北市政府文化局檢討改善。

監察委員范巽綠、蔡崇義今天透過新聞稿表示，台大於民國92年委託台大城鄉所完成調查研究報告，建議整體保存溫州街52巷日式宿舍，且歷年學者調查研究也認為溫州街52巷日式宿舍建築群落明顯、完整，建議優先保存。

監委說，107年7月文資審議會也決議「列冊追蹤」，並有文資委員建議啟動「聚落建築群」調查研究及審議，可見溫州街52巷日式宿舍群確實具「聚落建築群」保存價值。

監委表示，台大是國家最高學府，又是溫州街宿舍的管理者，卻未能考量溫州街52巷日式宿舍歷史脈絡及群落風貌特色，竟積極配合民間都更規劃，任都更單元劃設而恣意切割，且台大在歷次文資審議會不僅未對建築群落價值據以力爭，反而期待解除列冊，導致溫州街單號側、雙號側先後解除列冊。

監委說，更何況台灣史研究先驅、中研院院士曹永和居住於6號約40年，文建會首任主委陳奇祿居住於7號約18年，台灣首部文資法就是在這裡討論成形，奠定台灣文資保存政策。但台大在文資審議確定不具文資身分後，只要宿舍無配住戶即火速拆除，甚至8號還有遺眷續住，仍拆除雙併的6號半棟建物，導致溫州街52巷日式宿舍群走向凋敝。

監委表示，溫州街52巷只剩「8號」半棟建物，若住戶一旦遷出，恐也難逃拆除命運，台大應積極評估保存，留存師生記憶，彰顯溫州街52巷人文價值及文化意涵，並可成為附近社區重要紀念設施與都市遺產。

監委指出，107年7月文資審議會也就此案決議「列冊追蹤」，但台北市文化局遲未啟動「聚落建築群」登錄審議程序。111年3月起，都更案分別對「溫州街52巷1、3、5、7號」及「溫州街52巷2、4、6、8號」文資審議程序以單一戶號為個案，逐一票選決議是否同意指定為直轄市定古蹟等，不僅未考量建築群落整體性，且因投票選項過於分散而招致質疑。

監委說，後來因本案今年啟動調查，台北市文化局重新檢討票單設計，但台北市文化局仍欠缺整體性、前瞻性思維。且台大未能依據文資委員建議，啟動列冊追蹤範圍內聚落建築群調查研究，避免都更案零星切割具保存價值建築群落，也有疏失。