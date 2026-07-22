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龔明鑫：食用油供應中元節、8月底沒問題

中央社／ 台北22日電

中聯油脂案延燒，經濟部昨天召集油品生產業者協調增產。經濟部長龔明鑫今天表示，產業局與食用油業者溝通，經盤點，有些公司可以增產，也還有庫存，因應這次中元節大概沒有問題，增產加庫存，到8月底都沒有問題。

為確保中元節及中秋節前油品供應穩定，經濟部昨天邀請大統益、長輝及台糖等3家油品生產業者，協調盡速增產，以維持國內油品及相關食品供應平穩，並穩定物價。今天預計與中下游食品業者座談，掌握受影響情形並研議精進管理措施。

立法院經濟委員會上午審查「能源管理法」修正草案等案，龔明鑫會前作上述表示。

龔明鑫說，昨天產業局與包括大統益等國內食用油業者溝通，經過盤點後，有些公司可以增產，也還有一些庫存，所以因應中元節大概沒有問題，增產加上庫存，到8月底都沒有問題。至於8月之後的因應，經濟部也請業者啟動從國外緊急進口。

至於緊急進口是大豆或是黃豆粗油，龔明鑫說，是粗油，在國內精煉。

龔明鑫表示，衛福部食藥署已說明，不合格的部分當然不能上架，合格的可以重新上架。他下午要跟下游食品業者座談，了解情況，幫助業者做後續處理，針對不能上架的部分如何協助，聽取業者的想法跟意見。

龔明鑫 中元節 經濟部

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