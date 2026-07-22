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駐美官員：台灣科技蓬勃發展 與美共享繁榮

中央社／ 華盛頓21日專電

美國第31屆「美加中西部議會領袖培訓營」在威斯康辛州麥迪遜市舉行。駐芝加哥辦事處長類延峰在活動演說指出，台美關係比以往任何時候更堅實且具實質內涵。台灣在半導體、人工智慧、先進製造蓬勃發展，願與重要民主盟友共享繁榮。

美國州政府協會所屬中西部州議會聯合會，旗下波希立法領導發展中心「美加中西部議會領袖培訓營」（Bowhay Institute for Legislative LeadershipDevelopment，BILLD）活動，17至21日在威斯康辛州麥迪遜市舉行。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，這項活動為美國年度跨黨派人才培訓計畫，培養具領導力、決策力及政策分析能力的未來政治領袖。計畫自1995年創辦以來，培育過千名州級專業立法人才，許多學員成為州議會重要領袖及政壇要角。

類延峰20日出席活動，向來自美國中西部11州及加拿大安大略、亞伯達等4省的39位州暨省議員致詞，說明台美關係進展。

類延峰表示，台美關係目前比以往任何時候都更堅實且具實質內涵。台灣今日經濟成就，與美國長年支持及雙方互補、互惠關係密不可分；台灣在歷史發展中曾受益於美國援助，如今在半導體、人工智慧、先進製造及高科技供應鏈等領域蓬勃發展，更願與重要民主盟友美國共享繁榮。

他透過新聞稿指出，台美合作是互利互惠的夥伴關係，台灣企業擴大在美投資，不僅擴大全球巿場，有助強化美國供應鏈韌性，也能在中西部及全美各地創造更多就業、技術合作與地方發展機會。

他提到，中國日前實施「民族團結進步促進法」，企圖透過國內法對境外組織及個人施以長臂管轄，作為跨國鎮壓的法律基礎，對全球自由、民主及人權構成威脅。台灣將持續與美國及國際社會合作，反制中國片面改變現狀、扭曲國際法理及威脅民主社會的作為。

愛荷華州參議長暨發展中心指導委員會共同主席辛克雷（Amy Sinclair）與密西根州參議員維克托瑞（Roger Victory）等當地政要出席活動。2人表示在當前國際情勢及民主治理面臨挑戰之際，培養下一代跨黨派政治領袖至關重要。

芝加哥 美國 台美關係

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