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相對論／張慶成：一輩子磨一座橋 張慶宗：萬噸鋼中琢細節

聯合報／ 記者胡瑞玲戴永華何柔嫺林新輝／專題報導
兄弟倆合影 張慶宗（左）、張慶成（右）兄弟兩人自幼黏在一起，工地是他們第二個家。圖／張慶宗提供
兄弟倆合影 張慶宗（左）、張慶成（右）兄弟兩人自幼黏在一起，工地是他們第二個家。圖／張慶宗提供

再漂亮的橋梁，需要精工細鑄的骨架才能撐起它的氣質美感。張慶宗跟張慶成說，別人說十年磨一劍，我們是一輩子磨一座橋。

問：通車的那一刻你們心情？

哥：我們要從八里拿零件到淡水，一定是從關渡橋繞到八里再繞回淡水，來回半天的時間。當橋閉合那一剎那才知道，怎麼這麼近啊，淡水到八里只要十分鐘。蓋橋蓋得這麼辛苦，通車那一刻真的很高興，心中有一種想法，我們總算把八里跟淡水的人連在一起了，距離不再那麼遙遠，要約會也不要繞一圈了，約在橋中間共看夕陽。那一刻我突然覺得很感動，感動到紅了眼眶，你可以說這是「做工的人」的浪漫。

弟：哈，我其實最感動是第一塊節塊吊裝起來，還有就９Ｔ閉合當下，就是說，你看哦，橋蓋過來要閉合的最後一塊，淡水這邊它的重量是二萬噸，我們要往後推十公分的距離，讓這個節塊上來再推回來才可以閉合。我每天早上五點要去測溫度，彙報給公路局跟建造中心，他們也會很擔心我們接不起來，閉合的那個當下，我的心情無比高興。

哥：以後淡江大橋就是台灣的地標，造這座橋是國力的展現，創造台灣的價值，台灣奇蹟，讓全世界都知道台灣工程界人才輩出，只有想不到，沒有做不到。我常跟我弟說，為了淡江大橋，別人是十年磨一劍，我們是一輩子磨一橋，再辛苦都值得，這座橋是我們鋼鐵兄弟最棒的禮物。

淡江大橋  3座艾菲爾鐵塔重

問：艾菲爾鐵塔鋼鐵總重量約一萬噸，淡江大橋鋼鐵總重量比艾菲爾鐵塔重嗎？

弟：淡江大橋體本身鋼鐵總重超過二萬八千噸，主塔的部分那個鋼箱也差不多一千噸，景觀燈柱應該有八百噸左右，加一加就是快三萬噸，約三座艾菲爾鐵塔重。不只是鋼的量體驚人，民眾看到橋的外觀會覺得很漂亮，但是魔鬼藏在細節裡，我們做這座橋很注重看不見的細節。

哥：橋的外觀看起來就好比是我們的皮，你皮再怎麼漂亮，還是要骨架好，沒有骨架你就撐不起來，其實裡面加強的、補牆的地方很多，比如要減輕橋的重量，一顆螺栓都沒有，如果你要加上螺栓的話，這座橋要再增加大約五千噸重，這座橋沒有橋墩，中間橋塔是靠鋼索吊著而已。

相差4歲 弟弟超崇拜哥哥

問：外界對你們兄弟很好奇

哥：來，我跟你們講，我國中就沒進步了啦，我是後來讀國立宜蘭大學的ＥＭＢＡ，我是第六屆，班上比較有名是出版社的老闆娘。

弟：我們年紀差四歲，哥哥比較早出社會工作，很少在一起，但我從小就崇拜哥哥，他就是我心中的老大，有什麼事都找他商量，哥哥都會尊重我的意見，我們默契從小就培養出來。

哥建水泥廠 張慶成說他最早從水泥廠起家。圖／張慶成提供
哥建水泥廠 張慶成說他最早從水泥廠起家。圖／張慶成提供

哥甜蜜完婚 年輕就在工廠打拚的張慶成甜蜜蜜完成人生大事。圖／張慶成提供
哥甜蜜完婚 年輕就在工廠打拚的張慶成甜蜜蜜完成人生大事。圖／張慶成提供

弟弟曬恩愛 弟弟張慶宗生性寡言敦厚，與嬌妻曬恩愛都很靦腆。圖／張慶宗提供
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八里 淡水 淡江大橋

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