相對論／鋼鐵兄弟 打造淡江大橋一眼千年

淡江大橋工程是一座要照超音波的橋，建造期間，歐日先進國家專家看到大橋，第一眼發出「哇！」的讚美，它是台灣的驕傲。

問：剛硬的鋼鐵如何轉化成流線型的台灣名片？

用職人精神 打造曲線女王

張慶成（以下簡稱哥）：淡江大橋是國際大師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）的設計，大家對她的設計很熟悉，她把淡江大橋設計的充滿流動線條，取雲門舞集舞者的舞姿為靈感，所以有人用「夜半舞者靜謐」稱呼淡江大橋。可是鋼鐵這東西本身是剛硬的，當我們要造這座橋的時候就有心理準備，要把它做到很流線，淡江大橋是一座藝術大橋，不是一般普通的橋，我們兄弟倆就說，那好，我們用打造藝術品的精神跟工藝職人的專注態度來完成它。

其實，我認為淡江大橋的形狀很像一艘船，你遠遠看它宛如船體的外形，沒有一個地方是直線的，全都是曲線的，有弧度的，我們私下稱她「曲線女王」。

吊起500噸鋼 大家欣喜若狂

張慶宗（以下簡稱弟）：我從第一塊鋼塊吊上去談這座橋。要吊節塊前要先進行工安測試，北檢的人來了，可是國內從未有吊過這麼重的鋼塊，如果不能測試，我們就拿不到許可證，不能吊裝，後來我們想了一個辦法，找到舉重協會幫我們作旁證，每個鋼塊大約是五百噸，要吊第一個鋼塊時我們加上配重到八百噸，吊起來差不多二十分鐘吧都沒有往下沉，我們就放心了，把配重拿掉後，第一塊就吊起來，成功時全部的人都欣喜若狂喊：第一塊吊起來了啊。所以這個工程不只是難而已，裡面有很多創新，更重要的是我們進度超前，沒有落隊。

找不到焊工 自力加薪培養

哥：札哈‧哈蒂真的很厲害，可以設計這麼有美感的藝術大橋，但是要怎麼辦到用鋼板把它做成藝術品呈現在國人面前？鋼塊又硬又厚，靠的是我們自己研發的設備，你們知道嗎，這座橋又完全沒有螺栓，全部是全斷面焊接，焊接很講究工藝，我們的焊工都是有６Ｇ執照，焊接完了後還要超音波檢查，還要照Ｘ光，檢查裡面有沒有氣孔，不能有裂紋。

那時候找不到焊工啊，焊工都跑去做台積電蓋廠，那邊焊工一天一萬塊，我們一天幾千塊，我們工作環境又不好，每天要搧海風、臉上沾滿了鹽水，冬天冷到要死，體感溫度一度，夏天鋼板的溫度五十八度。尤其鋼箱裡面溫度又熱又悶，找不到焊工肯來做。

沒辦法，我們就自力培養「國外技師」，引進來後，在工廠培訓三個月，祭出獎金鼓勵他們拿執照，告訴他們：就會從一般工變成焊工，當上焊工我再加薪，工作表現好也加薪，所以他們很認真，做的很高興，就這樣我們培養了兩百多個焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。

該怎麼講呢？慢工出細活，不能趕，但要有品質的壓力，安全的壓力。我說實在的，造橋最不簡單在哪裡？這麼大的工程，以前我們不敢炫耀，但是現在通車了，我敢了。我們很安慰，也很感恩，因為我們沒有發生過任何小小的工安，手指頭被榔頭敲到都沒有，上工前我會跟大家講話打氣，安全第一、品質優先、要漂亮、要有藝術感。我跟他們講，我們不是在做橋，它不只是一座橋，更是藝術品，以後經過的人都會說：怎麼會有這麼漂亮的橋，這樣才值得啊。流了那麼多汗水，就是要全台灣、全世界的人翹大拇指按讚。

日德英觀摩 驚訝純台灣製

問：聽說有日本、德國、英國、奧地利專家來看？

弟：剛剛董事長有提螺栓，那是在一次討論中提到新的工法，可以保持橋的美感和又能保留設計師原創的美學，沒有螺栓它會更漂亮，因為有螺栓它就會有一個接一個的接頭，無法做到整體性，你必需保持整體性才能有流線型，才會漂亮，而且有螺栓的話，螺栓要換，怎麼去換也是一個難度，但用電焊的就不用。那個美感啦、流線型啦全部會展現出來。

哥：跟你們說，日本、德國、英國、奧地利這幾個先進國家來跑來淡水觀摩，他們第一眼都發出「哇」的聲音，就像人家說的「一眼千年」，國際級的大橋台灣有能力造嗎？他們還問：全部是你們台灣造的嗎？我說，對啊，純台灣造的，在地造的。還有人問：那你們請了幾個國外技師來指導？我就跟他講，我們請了三百多個國外技師，就是「外籍勞工」啦，我都稱呼他們是「國外技術」哈哈哈哈。他們以為淡江大橋是國際級的設計大師，所以一定是國際級技師來指導，不然怎麼可能有辦法做起來。

問：施工期間，你們如何度過新冠疫情難關？

弟：COVID疫情來襲，那個時候缺工很嚴重，找不到工人，每天都非常焦慮…（哥哥打斷）

哥：這我來講，講到這個，我們本來雇用一百個工人，開始要進場做，一○九年的十二月COVID-19 開始在世界各國發生，台灣直到隔年差不多五月開始管制，你們知道嗎，從一一○年到一一二年正好是全面動工期，我們這裡有五個廠要鑄造，淡江大橋八里端也要準備現場組吊裝，淡水端要進場，中間的橋塔也要開始，八里的台北港我們租了一塊土地，差不多兩萬坪要在那邊吊裝，那時我們的員工約是一百多個，我們算了一下，需要到五百多人才有辦法做，可是那時候哪找得到工人。

我們是七個人住一間寢室，一個感染全部都不能出工，那時壓力大到不行，外籍移工又進不來，物價、鋼板、人工、材料全部漲價，國外技師也進不來，壓力真的超極大，但我們也慢慢克服缺工、料漲的困難，才度過百年一遇的疫情風暴。現在回想，那時候真的是很焦慮，很焦慮。

弟：嗯！哥說的對，我的神經每天都繃得很緊，有一種看不到盡頭的感覺，沒有人來做工，再強大的意志也會被折磨。