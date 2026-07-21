內政部都委會通過高雄新市鎮三期案 兼顧發展與生態

內政部都委會今天審議並原則同意通過「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案」等。國土署表示，在兼顧地方永續發展、文化資產與生態保育下，預計最快明年底取得道路土地後展開區段徵收，加速高雄新市鎮開發建設。

內政部都委會今天開會審議「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案」及細部計畫案。森林城市協會等民間團體赴國土署抗議，質疑橋頭糖廠百頃森林，將因高雄新市鎮開發陷入砍10萬棵樹森林的存亡危機，且本案涉嫌3項違法，恐怕未來會有圖利問題，呼籲停止違法規劃闖關，退回小組會議，留下糖廠百頃森林。

內政部國土署會後透過新聞稿表示，本案配合橋頭科學園區和白埔產業園區的周邊整體發展，提供南部半導體S廊帶核心機能，並在參酌地方各社團與NGO意見後，大幅修正原規劃方案，在兼顧環境與糖廠文化資產下，滿足高科技就業人口安居與商務需求。

國土署表示，本計畫在規劃過程中為保障民眾權利，審慎衡酌區徵必要範圍，以降低開發衝擊。為完善交通路網並落實大眾運輸導向策略，將透過區段徵收方式，開闢1-1、1-2及2-3號等主要聯絡道路與橋科匝道，紓解北高雄長期的交通瓶頸。

國土署強調，針對公民團體關切糖廠保存議題，此計畫劃設約21公頃的「橋仔頭糖廠」文化景觀保存區完整保留糖廠員工宿舍，及19公頃的觀光發展特定專用區等配置。此外，經台糖公司及農業部確認，該地區確實屬於短期人工經濟造林，這次計畫預期將原有的台糖平地造林地，透過公共設施設配置、樹木保存評估及低衝擊開發改造成21公頃公園兼滯洪池，並將部分道路調整為綠園道及園道用地。

國土署表示，在未來實質開發時將循樹木保護相關規定，於公共設施如綠園道、公園兼滯洪池等廣植喬木，建構滯洪、涵水與創造都市風廊的海綿城市，預期改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐，協助地方重大產業發展。

國土署指出，本案在兼顧地方永續發展、文化資產與生態保育前提下，預計最快明年底取得1-1等道路土地後展開區段徵收工程作業，加速高雄新市鎮開發建設。