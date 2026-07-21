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卓榮泰：8大津貼中央全額負擔 社福不受財劃法影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院卓榮泰21日主持行政院社會福利推動委員會第38次委員會議表示，面對少子化及超高齡社會挑戰，政府將秉持「照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政」三大原則，持續推動社福政策，除將全面升級「公共支持式育兒」制度、建構長照3.0照護體系，也將確保《財政收支劃分法》修法後，醫療、社福及退休等民眾權益不受影響。

卓榮泰表示，政府將持續加強對弱勢族群的照顧，今年已將基本生活費提高至21.3萬元，長照特別扣除額提高至18萬元，民眾今年申報綜所稅即可適用；此外，老農津貼調高至每月1萬元、國民年金基本數提高至5,000元，讓全民共享經濟成長成果。

他指出，政府同步調升低收入戶家庭、兒童及就學生活補助等六項津貼23.5%，並將弱勢兒少及低收入戶兒童生活補助提高至每月至少5,000元，連同老農津貼及國民年金在內，共計「八大津貼」增加所需經費均由中央負擔，盼立法院盡速完成法定預算程序，讓約318萬名弱勢民眾受惠。

在少子化政策方面，卓榮泰表示，總統賴清德今年5月公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將台灣由過去「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，包括新增0至18歲成長津貼、延長產假、精進雙親育兒留停津貼及擴大婚育社宅比率等措施，預計2027年全面實施，受益人次可達2,770萬。他表示，行政院已成立人口對策新戰略執行小組，由他親自擔任召集人，加速推動法制及預算作業。

因應超高齡社會，卓榮泰指出，政府已全面推動長照3.0，並啟動「因應超高齡社會對策方案（2027年至2030年）」研修工作，未來將擴大獨居老人服務，兩年內完成實地訪查、擴大緊急救援設備補助及新增送餐服務；同時建立25歲以下年輕照顧者跨部會支持機制，從照顧、就學及就業三方面提供協助。

針對委員建議建立高齡居住支持體系，卓榮泰表示，衛福部已自今年起擴大辦理獨居老人訪視，掌握長者居住需求，並責成衛福部督導地方政府建立在地支持服務機制，配合推動友善高齡住宅及居住支持措施；另請內政部檢討社會住宅制度，兼顧不同族群居住需求，提升社宅政策效益。

在社會安全網方面，卓榮泰表示，將持續落實「一主責、多協力」跨部會合作模式，要求衛福部今年底前完成社福法規、制度及工作指引盤點，釐清社工及照顧服務人員權責，並強化第一線人員教育訓練、中央地方協調及跨部會資訊整合，避免服務斷點。

此外，針對《財政收支劃分法》修法影響，卓榮泰表示，修法後中央與地方財政結構改變，恐影響醫療、社福、長照、就業及退休等政策推動，已責成衛福部、勞動部等相關部會，依《財劃法》妥善調整事權及預算分工，確保各項公共服務穩定運作，民眾權益不因修法受到影響。

卓榮泰 老農津貼 長照 行政院 賴清德

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