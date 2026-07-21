民團抗議高雄新市鎮開發恐砍百公頃森林 國土署回應了

民團今天上午赴國土署外抗議，指因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百公頃森林，將是賴清德總統都市林政策巨大汙點。國土署下午表示，未來實質開發時，將循樹木保護相關規定廣植喬木，建構滯洪、涵水兼具的海綿城市，預期能兼顧改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐。

森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林發起人莊傑任、台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，今天上午帶著4000人連署書赴國土署舉布條，指出橋頭糖廠百頃森林，因高雄新市鎮開發將被砍10萬棵樹，釀森林存亡危機，本案涉及百年糖廠文化保存、螢火蟲與環頸雉等8種保育類棲地保存、開發將導致淹水加劇與市民健康與空氣品質劣化的問題，同時違反賴總統都市林政策，相當於是「左手都市林，右手毀森林」。

國土署表示，內政部都委會於今開第1104次會議，審議原則同意通過「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案」及細部計畫案。本案配合橋頭科學園區和白埔產業園區的周邊整體發展，提供南部半導體S廊帶核心機能，並在參酌地方各社團，NGO意見後，大幅修正原規劃方案，在兼顧環境與糖廠文化資產下，滿足高科技就業人口安居與商務需求。

國土署強調，針對公民團體關切的糖廠保存議題，畫設約21公頃的「橋仔頭糖廠」文化景觀保存區完整保留糖廠員工宿舍，及19公頃的觀光發展特定專用區等配置。此外，經台糖公司及農業部確認，糖廠內林木屬短期人工經濟造林，未來會透過公共設施設配置、樹木保存評估及低衝擊開發改造成21公頃公園兼滯洪池，並將部分道路調整為綠園道及園道用地。

國土署說，在未來實質開發時將循樹木保護相關規定，於公共設施如綠園道、公園兼滯洪池等廣植喬木，建構滯洪、涵水與創造都市風廊的海綿城市，預期改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐，協助地方重大產業發展。預計最快明年底取得1-1等道路土地後展開區段徵收工程作業，加速高雄新市鎮開發建設。