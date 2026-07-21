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民團抗議高雄新市鎮開發恐砍百公頃森林 國土署回應了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民團今上午赴國土署外抗議因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百頃森林，更批成賴清德總統都市林政策推動的巨大汙點。圖／森林城市協會提供
民團今上午赴國土署外抗議因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百頃森林，更批成賴清德總統都市林政策推動的巨大汙點。圖／森林城市協會提供

民團今天上午赴國土署外抗議，指因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百公頃森林，將是賴清德總統都市林政策巨大汙點。國土署下午表示，未來實質開發時，將循樹木保護相關規定廣植喬木，建構滯洪、涵水兼具的海綿城市，預期能兼顧改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐。

森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林發起人莊傑任、台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，今天上午帶著4000人連署書赴國土署舉布條，指出橋頭糖廠百頃森林，因高雄新市鎮開發將被砍10萬棵樹，釀森林存亡危機，本案涉及百年糖廠文化保存、螢火蟲與環頸雉等8種保育類棲地保存、開發將導致淹水加劇與市民健康與空氣品質劣化的問題，同時違反賴總統都市林政策，相當於是「左手都市林，右手毀森林」。

國土署表示，內政部都委會於今開第1104次會議，審議原則同意通過「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案」及細部計畫案。本案配合橋頭科學園區和白埔產業園區的周邊整體發展，提供南部半導體S廊帶核心機能，並在參酌地方各社團，NGO意見後，大幅修正原規劃方案，在兼顧環境與糖廠文化資產下，滿足高科技就業人口安居與商務需求。

國土署強調，針對公民團體關切的糖廠保存議題，畫設約21公頃的「橋仔頭糖廠」文化景觀保存區完整保留糖廠員工宿舍，及19公頃的觀光發展特定專用區等配置。此外，經台糖公司及農業部確認，糖廠內林木屬短期人工經濟造林，未來會透過公共設施設配置、樹木保存評估及低衝擊開發改造成21公頃公園兼滯洪池，並將部分道路調整為綠園道及園道用地。

國土署說，在未來實質開發時將循樹木保護相關規定，於公共設施如綠園道、公園兼滯洪池等廣植喬木，建構滯洪、涵水與創造都市風廊的海綿城市，預期改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐，協助地方重大產業發展。預計最快明年底取得1-1等道路土地後展開區段徵收工程作業，加速高雄新市鎮開發建設。

森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林發起人莊傑任、台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，今上午帶著4000人連署書赴國土署舉布條。圖／森林城市協會提供
森林城市協會、搶救橋頭糖廠百頃森林發起人莊傑任、台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，今上午帶著4000人連署書赴國土署舉布條。圖／森林城市協會提供

國土署 高雄 森林

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