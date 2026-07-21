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外交部辦碳索營促國際減量合作 11友邦官員來台響應

中央社／ 台北21日電

外交部工研院協力舉辦「碳索營」，11友邦派官員來台與會，外交部政次吳志中於開幕式表示，台灣與友邦合作提升參與國際碳市場及國際減量合作的能力與韌性，盼藉此次研習營建立合作量能。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部委請工研院於20日至24日在台北首度舉辦「碳索營：榮邦碳權合作能力建構研習營」，獲11國友邦響應，包括聖露西亞永續發展部次長孟圖（Anita Montoute，另譯：蒙圖）、瓜地馬拉共和國農牧暨糧食部次長洛佩斯（José Antonio López Leonardo），及其他友邦專責氣候、環境、能源及經濟轉型政策官員與會。

外交部說明，「碳索營」於20日上午在外交學院揭幕，外交部政務次長吳志中致詞時指出，台灣與友邦在全球氣候治理與「巴黎協定」發展趨勢下，合作提升參與國際碳市場及國際減量合作的能力與韌性，展現台灣在國際氣候議題的建設性角色，期盼藉這次研習營，建立與各友邦推展雙邊及多邊碳權合作的共識與量能。

工業技術研究院副院長李宗銘表示，感謝各友邦代表遠道而來，這有助進一步瞭解台灣如何透過研發創新、產業合作與技術應用，推動能源及淨零轉型發展。

孟圖代表友邦官員致詞時表示，感謝台灣政府舉辦此次研習營，期待就碳權法制、碳市場發展趨勢及相關技術進行經驗分享，為台灣與友邦落實「巴黎協定」及建立碳市場的目標共同攜手合作。

外交部常務次長葛葆萱20日中午主持歡迎酒會並致詞表示，外交部將透過公私協力與國際合作，協助台灣綠色產業與國際鏈結及全球布局，並妥善運用再生能源及產業競爭力，達成氣候承諾。環境部政務次長謝燕儒則期盼藉機與友邦分享台灣2050淨零轉型目標、碳費制度等現行政策與推動經驗，強化日後推動雙邊合作的基礎。

駐台使節團代表馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）則表示，這次研習營可望促進台灣與友邦相互交流，深化合作夥伴關係，共同提升面對氣候變遷的韌性，並致力在追求經濟成長與促進永續發展間取得平衡。

外交部 工研院 吳志中

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