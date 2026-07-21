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反毒油國是會議 南投拋出5點建議防堵食安漏洞

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
縣市反毒油線上國是會議共有17個縣市參加，所有非綠縣市皆有首長或派員參加。圖／台中市政府提供
縣市反毒油線上國是會議共有17個縣市參加，所有非綠縣市皆有首長或派員參加。圖／台中市政府提供

致癌油風暴延燒，台中市長盧秀燕今邀集地方首長線上召開「反毒油國是會議」，南投縣由副縣長王瑞德代表參加，提出成立緊急應變中心、擬定補救辦法、設食安綠色通道及法律諮詢專線、建立風險預警機制等5點建議，以落實食安工作。

致癌油品釀成民怨，國民黨發起7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕前天（19日）與台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善齊聚共商致癌油事件後，更宣布將邀集地方首長線上召開「反毒油國是會議」，隔日排定今上午舉行。

而今天的「縣市長反毒油線上國是會議」，南投縣長許淑華早已排定今天要去仁愛鄉的行程，因此由副縣長王瑞德代表參加，提出應成立緊急應變中心、擬定補救辦法、設食安綠色通道及法律諮詢專線，更要建立風險預警機制等5點建議。

南投縣副縣長王瑞德說，昨天許縣長已說明南投縣在今天的國是會議中將建議，食安風暴應比照天災成立緊急應變中心，與各縣市對接並彙整全台狀況，統一對外發布資料；並研擬補救或補助辦法，降低民眾與下游廠商損失。

此外，他今天也代表南投縣在會中提出，面對食安應建立風險預警機制，降低發生機率，而非事發後才來補救；須設置食品安全綠色通道，必要可快速檢驗因應；事發後應有法律專線供民眾諮詢等5點建議，以落實食安工作，防堵食安漏洞。

食安 南投 盧秀燕

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