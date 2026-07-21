B肝患者易失聯 專家籲建立基層照護SOP

衛生福利部推估全台B肝感染者診斷率超過9成，卻有追蹤回診失聯問題，使患者暴露在肝癌風險中。專家提出，應建立轉診與基層照護SOP、提高追蹤管理照護健保點數改善。

世界衛生組織以2030年消除病毒性肝炎公共衛生威脅為目標，確保至少90%的B、C型肝炎病毒感染者得到診斷、至少80%的符合條件感染者得到適當治療、以及肝硬化和癌症死亡人數減少65%。每年7月28日是世界肝炎日，國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、與立法院厚生會今天共同舉辦「2030滅除肝炎不斷鏈 B需要行動」世界肝炎日記者會響應。

衛生福利部國民健康署長沈靜芬在會中表示，資料推估全台約有120萬人感染B肝，診斷率已達90%至95%。將研議陽性個案是否建立制度固定抽血檢驗做風險分級、怎麼結合基層醫療院所力量擴大防護網。

衛福部中央健康保險署副署長張禹斌說明，B肝照護中，篩檢後醫療銜接部分，已與國健署合作，將檢查結果串聯進家醫大平台，讓家醫可以了解患者檢查情況。

義大醫院研究副院長許耀峻表示，過往調查發現，B、C肝患者沒有定期追蹤的原因，最主要是沒有症狀，認為不需要就醫；第2是沒有時間；第3則是不知道要去哪裡就醫。雖然台灣健保覆蓋率高，但是臨床上還是會遇到有偏鄉患者，說不知道要去哪裡看。

肝炎政策促進委員會主委高嘉宏表示，現在轉介、回診頻率等都還缺乏一致標準，因此認為應該建立「基層B肝照護標準化流程」初步建議，作為陽性個案管理、基層風險評估及雙向轉介基礎，並將基層診所納入照護網絡。

高嘉宏說，讓肝癌風險低的患者在基層追蹤，中風險轉到有設備的院所進一步檢查評估，肝癌風險較高的轉由胃腸肝膽科醫師評估用藥需求，病況穩定後再回到基層追蹤，達成風險分層，也提高陽性追蹤率。

厚生基金會執行長陳柏同則代表委員會專家指出，肝癌約75%與B、C型肝炎感染有關。健保雖然今年已提升肝炎醫療給付改善方案（P4P）追蹤管理照護健保點數，每名新收案患者首年基本管理給付最高仍僅450點，遠低於初期慢性腎臟病、糖尿病等方案的600點到上千點，因此建議提高，強化基層追蹤及轉介誘因。