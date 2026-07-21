仁愛暗沙衝突中菲互控挑釁 外交部：反對片面改變現狀

中國與菲律賓在南海仁愛暗沙發生衝突，互控挑釁。外交部今天譴責中方使用武力傷人，並呼籲雙方保持克制，台灣反對任何片面以武力、脅迫及灰色地帶襲擾等方式改變現狀的企圖與行動。

綜合法新與路透社報導，菲律賓軍方20日指控中國海警在南海仁愛暗沙（Ayungin Shoal）持棍傷人，中國則反控是菲方挑釁在先。美國國務院20日聲明譴責中國對菲律賓海軍人員做出「危險且具侵略性」行動。

對此，外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會表示，外交部譴責中方使用武力傷人，並呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，避免加劇區域緊張情勢。

蕭光偉強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，受到國際社會密切關注。台灣反對任何片面以武力、脅迫及灰色地帶襲擾等方式改變現狀的企圖與行動，並反對南海地區出現緊張態勢甚至軍事衝突，呼籲相關國家維護區域和平穩定，以及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際海洋秩序。

蕭光偉說，台灣也將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。

此外，針對英國新任首相柏南（Andy Burnham）就職，蕭光偉說，外交部誠摯祝賀並期待與英國新政府在既有良好基礎上，持續深化台英夥伴關係。

蕭光偉說明，英國是台灣重要的理念相近夥伴，雙方共享自由、民主、法治及人權等價值，近年在經貿投資、科技創新、安全韌性及人民交流等領域合作持續深化，成果豐碩。

蕭光偉指出，外交部將持續與英國新政府密切合作，進一步深化互利互惠的交流合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，並共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。