電信法三讀放寬外資持股限制 黃健豪：開放安全並重 建構韌性國家

立法院今三讀修正電信管理法，力推修法的國民黨立委黃健豪說，這次修法以開放、安全並重，放寬放寬衛星通訊業者的外資持股比例及董事長國籍限制，也兼顧國安與資料在地化，確保國家安全與國人隱私。未來面對天災、海纜故障，透過多元且穩健的低軌衛星網路，建構韌性數位國家。

黃健豪表示，近年全球衛星通訊技術發展飛快，低軌衛星已經成為國際通訊、韌性網絡以及緊急救災不可或缺的核心力量。台灣過去的法規設有嚴格門檻，無形限制國際先進衛星營運商進入台灣市場的機會，台灣在關鍵時刻的通訊備援能力面臨挑戰。

黃健豪指出，這次修法以開放安全並重，一是彈性放寬、接軌國際，經由主管機關綜合審酌國家安全、電信資源、公共利益與產業發展，得核准放寬衛星通訊業者的外資持股比例及董事長國籍限制，打破過往法規僵局；其次是兼顧國安與資料在地化，同時通過附帶決議，要求主管機關在開放同時，務必落實資通安全規範、國家安全審查、地面接收站建置以及資料須留在境內，確保國家安全與國人隱私萬無一失。

黃健豪說，NCC最近提出要演習斷網的情境，更證實衛星通訊完備在極端條件發生時對台灣的重要性，否則演習斷網除了體驗到不便外，也沒有演練到任何替代方案。修法後未來無論是面對天災、海纜故障，或有突發國家緊急狀況，有多元且穩健的低軌衛星網路，為台灣建立起高韌性的通訊防護網。

黃健豪強調，這次跨黨派推動、為台灣整體通訊安全與數位轉型的法案，感謝交通委員會委員們的全力支持，將繼續監督相關子法的訂定與落實，讓台灣不僅能享有最優質、最前瞻的通訊服務，更能在全球數位科技浪潮中，築起最堅固的數位韌性網絡。

民進黨立委林俊憲也指出，這次修法兼顧國家安全、網路安全及公共利益的前提下，授權主管機關針對衛星通訊業者進行個案審查，適度調整外資及董事長國籍限制，建立更明確的法制基礎，讓具備成熟技術的低軌衛星業者能夠投入台灣市場，強化空中通訊備援能力，提升整體通訊網路的穩定性與韌性。

林俊憲說，未來會持續在立法院關注關鍵基礎設施安全，推動相關制度完善，讓台灣在面對各種突發情勢時，具備更完善的應變能力。

國民黨立委黃健豪。圖／聯合報資料照片