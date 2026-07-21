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外交部：榮邦經貿辦事處正式運作 王文瑋任首位主任

中央社／ 台北21日電

外交部今天表示，由國合會籌組成立的「榮邦經貿辦事處」正式運作，國經司副參事王文瑋擔任首任主任；至於台灣被迫缺席第14屆WTO部長會議，外交部則說，已與有意爭取主辦下屆會議的沙烏地阿拉伯進行密切溝通。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，外交部長林佳龍3月宣布設立「榮邦經貿辦事處」，目前進度為何。

外交部國際合作及經濟事務司長葉至誠說明，榮邦經貿辦事處目前已開始運作。外交部於6月委託國合會籌組榮邦經貿辦事處，同時國合會配合外交部要求提董事會增修組織法，增設經貿事務協調處，這是機制面。

人員部分，葉至誠表示，國合會已正式對外公告徵人，著重涉外經貿領域。外交部指派國經司副參事王文瑋擔任首任榮邦經貿辦事處主任。場地目前看好在世貿中心的辦公室，將循程序進行簽約、裝潢。

媒體另關切，第14屆世界貿易組織（WTO）部長會議主辦國喀麥隆矮化台灣，台灣被迫缺席，外交部如何防範該事件重演。

葉至誠提到，感謝美國國會跨黨派議員為台灣強烈發聲，WTO秘書長有函覆美國議員，該信件特別保證秘書處重視所有會員國與會WTO會議的權利，這相當明確。

葉至誠說明，第14屆部長會議已授權總理事會決定2028年的下屆部長會議主辦國，這是目前遊戲規則。台灣駐WTO代表黃昭元也於5月總理事會發言，嚴正促請主辦國、秘書處要確保公平對待所有會員國，獲得友台國家包括日澳英等國聲援。

葉至誠指出，WTO採用共識決，為了避免日後事件發生，外交部已與有意爭取主辦下屆部長會議的沙烏地阿拉伯等進行密切溝通。

外交部 沙烏地阿拉伯 林佳龍

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