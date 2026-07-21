人工智慧推升經濟 賴總統：AI建設台灣為永續之道

受惠於人工智慧（AI）紅利，去年台灣經濟成長率8.76%，今年主計總處估達9.64%。總統賴清德今天表示，台灣是人工智慧時代的基礎建設大國，也確實得到經濟好處，但要贏得長期經濟發展，運用AI建設台灣才是永續之道。

賴總統今天出席「台灣經濟研究院50週年高峰論壇」並致詞，他表示，近年台灣經濟成長率相當亮眼，中研院經濟所最近發布的經濟預測更估台灣經濟成長率超過10%；AI時代的開端，各國都需要新的基礎建設，台灣作為AI基礎建設大國，經濟成長明顯受益，但未來經濟發展不可能只靠此，還需要進一步擴大應用。

賴總統以蒸汽機推動工業革命為例，指出台灣做為製造大國，已在AI發展第一階段獲得經濟成長紅利；若要如同歐洲透過技術革新贏得長期經濟發展，必須善用人工智慧建設台灣，這才是永續之道。

賴總統表示，政府提出AI新十大建設，4大基礎建設包括算力中心、主權AI資料運用、人才培育，以及區域人工智慧產業均衡發展；3項關鍵技術則是矽光子、量子運算、機器人。

賴總統表示，機器人廣義涵蓋無人機、無人艇，政府為此提出特別預算，一方面希望強化國防力量，另一方面推動產業發展，可惜相關特別預算一直未獲立法院在野黨支持。

賴總統希望透過上述政策與技術發展，達到3項社會發展目標，一是至少幫助100萬家中小微企業數位轉型、導入AI，二是利用人工智慧、新興科技進行創新創業生態鏈，三是打造台灣成為AI生活圈。

賴總統指出，目前朝小野大，相關預算尚未通過；若預算順利通過，可協助中小微企業升級轉型，提升競爭力，在AI時代持續發展。此外，政府也希望以科技產業帶動傳統中小微企業升級轉型，成為產業生態系。