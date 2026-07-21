聽新聞
0:00 / 0:00
影／憂外送市場被壟斷 王世堅籲公平會否決Grab併foodpanda
民進黨立委王世堅今天出席全國外送產業工會舉行的「Grab收購foodpanda台灣業務結合案，依法向公平會陳述意見主張應予否准」記者會，針對外送平台併購案表示，公平交易委員會應否准該結合案，避免外送市場過度集中，影響市場競爭。
王世堅指出，Uber已經是Grab的主要股東，具有實質控制力，兩邊也簽署了互不競爭協議，一旦Grab收購foodpanda台灣業務，恐造成外送平台市場高度集中，甚至形成寡占局面。他呼籲公平會應依相關競爭法規嚴格審查，不應僅透過附加條件方式放行，而應直接否決該併購案。
王世堅表示，外送平台產業涉及消費者權益、外送員工作權益及市場公平競爭，政府應避免單一業者掌握過高市場力量，確保台灣外送市場維持多元競爭環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。