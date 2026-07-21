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影／憂外送市場被壟斷 王世堅籲公平會否決Grab併foodpanda

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民進黨立委王世堅（右二）上午記者會，要求公平交易委員依法否准Grab收購foodpanda台灣業務案。記者曾原信／攝影
民進黨立委王世堅（右二）上午記者會，要求公平交易委員依法否准Grab收購foodpanda台灣業務案。記者曾原信／攝影

民進黨立委王世堅今天出席全國外送產業工會舉行的「Grab收購foodpanda台灣業務結合案，依法向公平會陳述意見主張應予否准」記者會，針對外送平台併購案表示，公平交易委員會應否准該結合案，避免外送市場過度集中，影響市場競爭。

王世堅指出，Uber已經是Grab的主要股東，具有實質控制力，兩邊也簽署了互不競爭協議，一旦Grab收購foodpanda台灣業務，恐造成外送平台市場高度集中，甚至形成寡占局面。他呼籲公平會應依相關競爭法規嚴格審查，不應僅透過附加條件方式放行，而應直接否決該併購案。

王世堅表示，外送平台產業涉及消費者權益、外送員工作權益及市場公平競爭，政府應避免單一業者掌握過高市場力量，確保台灣外送市場維持多元競爭環境。

民進黨立委王世堅（右）上午出席由全國外送產業工會舉行「Grab收購foodpanda台灣業務結合案 依法向公平會陳述意見主張應予否准」記者會，工會理事長陳昱安（中）出席。記者曾原信／攝影
民進黨立委王世堅（右）上午出席由全國外送產業工會舉行「Grab收購foodpanda台灣業務結合案 依法向公平會陳述意見主張應予否准」記者會，工會理事長陳昱安（中）出席。記者曾原信／攝影

民進黨立委王世堅上午記者會，要求公平交易委員依法否准Grab收購foodpanda台灣業務案。記者曾原信／攝影
民進黨立委王世堅上午記者會，要求公平交易委員依法否准Grab收購foodpanda台灣業務案。記者曾原信／攝影

王世堅 公平會 Grab

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