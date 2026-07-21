AI 時代，閱讀如何繼續？聯經以 AI BOOKS 探索新閱讀模式

生成式 AI 快速改變人們獲取知識的方式，也讓出版業重新思考閱讀的未來。聯經出版今年（2026年）於台北國際書展首度公開「聯經智讀 Linking AI Books」，象徵台灣出版業向「書籍 × 作者 × AI」協作的新閱讀時代邁開步伐。

以出版內容為核心，打造專屬 AI 閱讀平台

聯經出版表示，AI 帶來前所未有的知識取得方式，但也讓人文、學術書籍面臨新的挑戰。當讀者習慣以 AI 快速取得資訊，如何協助更多人理解一本書的核心觀點，同時完整保留作者的思想脈絡與創作價值，成為 AI BOOKS 啟動的初衷。因此，以出版內容為核心，建立自有 AI 閱讀平台，希望在內容授權、知識品質與閱讀體驗之間，發展出更符合出版本質的 AI 應用模式。

「聯經智讀 Linking AI Books」計畫以生成式 AI 技術，集結 20 多位作者、譯者與編輯共同參與，打造全台首見由出版者發動的 AI 智慧導讀系統。透過語意檢索與「作者領讀模型」，讓讀者不只是在書架上找書，而是能與文本、作者觀點對話，將靜態閱讀轉化為可｜互動、可延伸的體驗，為出版業開創嶄新的數位轉型模式。

2026 台北國際書展「AI如何成為人文閱讀的嚮導」講座，邀集陳宜中、葉浩、祁立峰等學者，共同探討 AI 時代出版與閱讀的未來。 (圖片來源：聯經出版)

AI 是延伸作品生命的新媒介

參與本計畫的作者也分享對 AI 閱讀的期待。中研院人文社會科學研究中心研究員陳宜中認為，唯有建立在完整作品基礎上的 AI，才能真正理解一本書的思想架構；政治大學政治系教授葉浩則表示，一本書出版後並非終點，而是另一段生命的開始，AI 互動有機會延伸作品影響力，也能成為作者修訂與再版的重要參考。臺灣師範大學國文系專任教授祁立峰則期待，AI 能建立在作品文本的基礎上，運用更貼近當代語境的互動方式，引導讀者理解經典文學，讓閱讀不只是知識傳遞，更成為連結不同世代、拓展教學與學習體驗的新媒介。

聯經出版展示「聯經智讀 Linking AI BOOKS」概念驗證（POC）成果，吸引總統賴清德等貴賓駐足體驗，了解 AI 與出版內容結合的新閱讀模式。 (圖片來源：聯經出版)

讀者回饋熱烈，廣邀創作者共創閱讀未來

根據現場讀者體驗回饋，認為 AI 導讀與 AI 找書能協助快速掌握書籍內容、降低閱讀門檻，也期待未來結合購書與更多互動閱讀服務，讓閱讀體驗更加完整。聯經出版表示，期待與更多認同深度閱讀價值的作者、譯者攜手合作，共同探索 AI 時代出版內容的新可能，讓每一本書不只被閱讀，更能持續與讀者展開對話。

讀者於台北國際書展體驗 AI BOOKS，以自然對話方式探索書籍內容，感受「可讀可問」的新閱讀模式。(圖片來源：聯經出版)