土石採取法修法三讀 盜採致死無期徒刑、重罰1億元

立法院會21日三讀通過《土石採取法》部分條文修正案，為遏止盜採，三讀條文明定，未經許可採取土石最高罰鍰提高至新台幣2,500萬元；意圖營利非法採取土石，最高處5年以下有期徒刑，併科5,000萬元罰金。若因違法行為致人死傷，最高處1億元罰鍰。

高雄美濃大峽谷2025年發生盜採案，為遏止不肖商人相關違法行徑，院版提案說明，此次修法強化行政罰並增訂刑責，意圖營利、未經許可採取土石，處五年以下有期徒刑，並得併科5,000萬元以下罰金；若違法行為致釀成災害、造成人員重傷或死亡者，最高處無期徒刑並科罰金1億元。

三讀條文明定，未經許可採取土石者，處100萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，並得沒入行為人使用之載運車輛或其他機械設備。違法採取後，未依規定完成土地復原者，連續處罰金額由100萬元提高至250萬元。

三讀條文規範，意圖營利，未經許可採取土石情形，處五年以下有期徒刑，得併科5,000萬元以下罰金。前項情形致釀成災害者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科6,000萬元以下罰金。

三讀條文指出，盜採土石因而致人於死者，處無期徒刑、或七年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科8,000萬元以下罰金。

三讀條文規定，有下列四項情形之一者，處3,000元以上、3萬元以下罰鍰。首先，土石採取人未依規定申報採取及銷售數量者。其次，土石採取場負責人未依規定開具出貨三聯單，或其記載內容與實際裝載者不符者。

第三，運送人未依規定隨車攜帶出貨三聯單者。第四，土石採取場負責人未依規定，將土石裝載於專用車輛或專用車廂外運者。