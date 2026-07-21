為「星鏈」來台舖路 立院三讀修正通過鬆綁外資低軌衛星業者限制

從醫院病房到衛生所，護理師的角色不再只是照顧單一病人，而是走進社區，守住地方的健康。屏東縣崁頂鄉衛生所主任曾宜萱也是護理師，她在新園鄉衛生所任內，帶領團隊迎戰鹽埔漁港漁船進港後繁複防疫檢疫流程，面對船期不定、長時間待命挑戰，與醫師、同仁緊密協作，強化橫向聯繫，成功守住防線，也因此獲衛福部金所獎肯定。她深信，衛生所不只是地方醫療第一線，更是把公共衛生觀念帶進社區、回應居民就醫需求的重要據點，扮演偏鄉居民「健康守門員」。

2026-07-21 10:27